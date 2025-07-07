Открылась регистрация на трейловый фестиваль Arkhyz Wild Trail 2026. Забеги пройдут 26-28 июня

26-28 июня в поселке Романтик (Карачаево-Черкесия) пройдет трейловый фестиваль Arkhyz Wild Trail 2026.

Участникам доступны два формата участия:

двухдневный на дистанциях 34 (2200+ м), 70 (4900+ м) и 115 км с набором высоты 6400 м (участники могут отдохнуть и продолжить дистанцию после сна);

однодневный на дистанциях 15 (900+ м), 19 (1300+ м), 30 (2200+ м), 40 (2700+ м), 50 (2400+ м), 65 км (4000+ м).

Для детей до 10 лет пройдет забег на дистанции 500 м, для подростков от 11 до 15 лет – на дистанции 1,5 км.

Стоимость слота на дистанции 65 км составляет 15 000 рублей, на дистанции 50 км – 12 500 рублей, на дистанции 40 км – 12 000 рублей, на дистанции 30 км – 10 000 рублей, на дистанциях 15 и 19 км – 8000 рублей.

Регистрация на двухдневную гонку на дистанции 34 км (19+15) стоит 12 000 рублей, на дистанции 70 км (30+40) – 16 000 рублей, на дистанции 115 км (50+65) – 20 000 рублей.

Слоты на детские и подростковые забеги стоят 1500 рублей.

С 10 июля стоимость слотов повысится на 1000 рублей, на двухдневные дистанцияи 34 и 115 км – на 2 000 рублей.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора . Регистрация проходит на сайте MyRace .

Также на сайте WildTrail в положении находится список обязательного и рекомендуемого снаряжения, которое необходимо взять с собой в горы.

Трейловый фестиваль в Архызе. Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия и отзывы участников