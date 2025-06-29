Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями дистанции 113 км на фестивале спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2025

28 и 29 июня в Екатеринбурге прошел фестиваль IRONSTAR EKATERINBURG 2025. В программе были: соревнования по триатлону, женские, мужские и детские забеги, пешеходный квест.

В субботу 28 июня прошли забеги на дистанции 5 км. Дети соревновались на дистанциях 500 и 1000 м.

В воскресенье состоялись соревнования по триатлону. Участникам были доступны две дистанции: 113 км (плавание 1,9 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и SPRINT (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км).

Результаты победителей и призеров:

113 км, мужчины

Николай Ярошенко – 4:04:38 Андрей Солнцев – 4:19:43 Павел Решетников – 4:20:47

113 км, женщины

Екатерина Шабалина – 4:24 Анна Бойкова – 5:12:10 Елена Роот – 5:39:54

SPRINT, мужчины

Илья Слепов – 1:03:09 Александр Вахрушев – 1:04:16 Константин Волков – 1:06:58

SPRINT, женщины

Оксана Рыбакова – 1:09:29 Алина Карпачева – 1:21:04

Забег, 5 км, мужчины

Иван Горланов – 15:14 Артем Новиков – 15:17 Алексей Саввин – 15:36

Забег, 5 км, женщины

Дарья Левина – 17:31 Виктория Хабарова – 17:35 Елена Самигулина – 18:08

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора . Фотографии также будут доступны на сайте ironstar чуть позже (уже можно посмотреть фото с забегов).