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Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями дистанции 113 км на фестивале спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2025

28 и 29 июня в Екатеринбурге прошел фестиваль IRONSTAR EKATERINBURG 2025. В программе были: соревнования по триатлону, женские, мужские и детские забеги, пешеходный квест.

В субботу 28 июня прошли забеги на дистанции 5 км. Дети соревновались на дистанциях 500 и 1000 м.

В воскресенье состоялись соревнования по триатлону. Участникам были доступны две дистанции: 113 км (плавание 1,9 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и SPRINT (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км). 

Результаты победителей и призеров:

113 км, мужчины

  1. Николай Ярошенко – 4:04:38

  2. Андрей Солнцев – 4:19:43

  3. Павел Решетников – 4:20:47

113 км, женщины

  1. Екатерина Шабалина – 4:24

  2. Анна Бойкова – 5:12:10

  3. Елена Роот – 5:39:54

SPRINT, мужчины

  1. Илья Слепов – 1:03:09

  2. Александр Вахрушев – 1:04:16

  3. Константин Волков – 1:06:58

SPRINT, женщины

  1. Оксана Рыбакова – 1:09:29

  2. Алина Карпачева – 1:21:04

Забег, 5 км, мужчины

  1. Иван Горланов – 15:14

  2. Артем Новиков – 15:17

  3. Алексей Саввин – 15:36

Забег, 5 км, женщины

  1. Дарья Левина – 17:31

  2. Виктория Хабарова – 17:35

  3. Елена Самигулина – 18:08

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии также будут доступны на сайте ironstar чуть позже (уже можно посмотреть фото с забегов).

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
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