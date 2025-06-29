Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями дистанции 113 км на фестивале спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2025
28 и 29 июня в Екатеринбурге прошел фестиваль IRONSTAR EKATERINBURG 2025. В программе были: соревнования по триатлону, женские, мужские и детские забеги, пешеходный квест.
В субботу 28 июня прошли забеги на дистанции 5 км. Дети соревновались на дистанциях 500 и 1000 м.
В воскресенье состоялись соревнования по триатлону. Участникам были доступны две дистанции: 113 км (плавание 1,9 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и SPRINT (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км).
Результаты победителей и призеров:
113 км, мужчины
Николай Ярошенко – 4:04:38
Андрей Солнцев – 4:19:43
Павел Решетников – 4:20:47
113 км, женщины
Екатерина Шабалина – 4:24
Анна Бойкова – 5:12:10
Елена Роот – 5:39:54
SPRINT, мужчины
Илья Слепов – 1:03:09
Александр Вахрушев – 1:04:16
Константин Волков – 1:06:58
SPRINT, женщины
Оксана Рыбакова – 1:09:29
Алина Карпачева – 1:21:04
Забег, 5 км, мужчины
Иван Горланов – 15:14
Артем Новиков – 15:17
Алексей Саввин – 15:36
Забег, 5 км, женщины
Дарья Левина – 17:31
Виктория Хабарова – 17:35
Елена Самигулина – 18:08
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии также будут доступны на сайте ironstar чуть позже (уже можно посмотреть фото с забегов).