Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями «полужелезной» дистанции на фестивале спорта IRONSTAR MINSK 2025
31 мая и 1 июня в Минске (Республика Беларусь) впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK 2025. В программе были соревнования по триатлону, заплывы и забеги.
В субботу 31 мая состоялись заплывы в акватории Заславского водохранилища на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.
1 июня прошли соревнования по триатлону на «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) дистанциях. Дистанции можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Результаты победителей и призеров:
Триатлон, полужелезная дистанция, мужчины
Николай Ярошенко – 3:46:46
Константин Ахидов – 3:53:49
Алексей Осокин – 3:55:05
Павел Горик – 3:56:59
Никита Новиков – 3:58:11
Юрий Колмаков – 3:58:24
Триатлон, полужелезная дистанция, женщины
Екатерина Шабалина – 4:12:31
Диана Трубкович – 4:12:57
Анастасия Абросимова – 4:17:39
Анастасия Васильева – 4:31:23
Анастасия Мачулина – 4:35:42
Ольга Голубенкова – 4:37:17
Триатлон, олимпийская дистанция, мужчины
Игорь Полянский – 2:03:34
Илья Слепов – 2:04:16
Дмитрий Ростягаев – 2:11:12
Михаил Пикулин – 2:14:52
Александр Тылиндус – 2:17:10
Никита Стрижов – 2:19:25
Триатлон, олимпийская дистанция, женщины
Елена Полянская – 2:16:13
Татьяна Лихторович – 2:21:05
Марина Акимова – 2:24:17
Елизавета Покровская – 2:24:46
Анна Арама – 2:29:19
Ольга Пименова – 2:35:50
Заплывы, 3,7 км, мужчины
Андрей Брюханков – 36:16
Дмитрий Сорокин – 41:21
Заплывы, 3,7 км, женщины
Мария Бендер – 51:19
Анастасия Афонина – 51:55
Екатерина Сугробова – 57:56
Заплывы, 1,93 км, мужчины
Сергей Журавлев – 19:50
Сергей Сафонов – 20:19
Дмитрий Куминов – 25:15
Заплывы, 1,93 км, женщины
Виктория Кривошея – 25:33
Елизавета Дончик – 27:02
Мужские забеги, 5 км
Константин Лобов – 15:43
Максим Шутов – 16:47
Вадим Маслов – 17:04
Женские забеги, 5 км
Полина Ороспаева – 18:07
Мария Федорова – 19:14
Ольга Федорова – 19:17
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.