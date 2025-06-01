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Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями «полужелезной» дистанции на фестивале спорта IRONSTAR MINSK 2025

31 мая и 1 июня в Минске (Республика Беларусь) впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK 2025. В программе были соревнования по триатлону, заплывы и забеги.

В субботу 31 мая состоялись заплывы в акватории Заславского водохранилища на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

1 июня прошли соревнования по триатлону на «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) дистанциях. Дистанции можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды. 

Результаты победителей и призеров:

Триатлон, полужелезная дистанция, мужчины

  1. Николай Ярошенко – 3:46:46

  2. Константин Ахидов – 3:53:49

  3. Алексей Осокин – 3:55:05

  4. Павел Горик – 3:56:59

  5. Никита Новиков – 3:58:11

  6. Юрий Колмаков – 3:58:24

Триатлон, полужелезная дистанция, женщины

  1. Екатерина Шабалина – 4:12:31

  2. Диана Трубкович – 4:12:57

  3. Анастасия Абросимова – 4:17:39

  4. Анастасия Васильева – 4:31:23

  5. Анастасия Мачулина – 4:35:42

  6. Ольга Голубенкова – 4:37:17

Триатлон, олимпийская дистанция, мужчины

  1. Игорь Полянский – 2:03:34

  2. Илья Слепов – 2:04:16

  3. Дмитрий Ростягаев – 2:11:12

  4. Михаил Пикулин – 2:14:52

  5. Александр Тылиндус – 2:17:10

  6. Никита Стрижов – 2:19:25

Триатлон, олимпийская дистанция, женщины

  1. Елена Полянская – 2:16:13

  2. Татьяна Лихторович – 2:21:05

  3. Марина Акимова – 2:24:17

  4. Елизавета Покровская – 2:24:46

  5. Анна Арама – 2:29:19

  6. Ольга Пименова – 2:35:50

Заплывы, 3,7 км, мужчины

  1. Андрей Брюханков – 36:16

  2. Дмитрий Сорокин – 41:21

Заплывы, 3,7 км, женщины

  1. Мария Бендер – 51:19

  2. Анастасия Афонина – 51:55

  3. Екатерина Сугробова – 57:56

Заплывы, 1,93 км, мужчины

  1. Сергей Журавлев – 19:50

  2. Сергей Сафонов – 20:19

  3. Дмитрий Куминов – 25:15

Заплывы, 1,93 км, женщины

  1. Виктория Кривошея – 25:33

  2. Елизавета Дончик – 27:02

Мужские забеги, 5 км

  1. Константин Лобов – 15:43

  2. Максим Шутов – 16:47

  3. Вадим Маслов – 17:04

Женские забеги, 5 км

  1. Полина Ороспаева – 18:07

  2. Мария Федорова – 19:14

  3. Ольга Федорова – 19:17

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
logoЕкатерина Шабалина
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любительский спорт
Забег
Анастасия Абросимова
плавание
Игорь Полянский
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