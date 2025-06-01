Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями «полужелезной» дистанции на фестивале спорта IRONSTAR MINSK 2025

31 мая и 1 июня в Минске (Республика Беларусь) впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK 2025. В программе были соревнования по триатлону, заплывы и забеги.

В субботу 31 мая состоялись заплывы в акватории Заславского водохранилища на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

1 июня прошли соревнования по триатлону на «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) дистанциях. Дистанции можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Результаты победителей и призеров:

Триатлон, полужелезная дистанция, мужчины

Николай Ярошенко – 3:46:46 Константин Ахидов – 3:53:49 Алексей Осокин – 3:55:05 Павел Горик – 3:56:59 Никита Новиков – 3:58:11 Юрий Колмаков – 3:58:24

Триатлон, полужелезная дистанция, женщины

Екатерина Шабалина – 4:12:31 Диана Трубкович – 4:12:57 Анастасия Абросимова – 4:17:39 Анастасия Васильева – 4:31:23 Анастасия Мачулина – 4:35:42 Ольга Голубенкова – 4:37:17

Триатлон, олимпийская дистанция, мужчины

Игорь Полянский – 2:03:34 Илья Слепов – 2:04:16 Дмитрий Ростягаев – 2:11:12 Михаил Пикулин – 2:14:52 Александр Тылиндус – 2:17:10 Никита Стрижов – 2:19:25

Триатлон, олимпийская дистанция, женщины

Елена Полянская – 2:16:13 Татьяна Лихторович – 2:21:05 Марина Акимова – 2:24:17 Елизавета Покровская – 2:24:46 Анна Арама – 2:29:19 Ольга Пименова – 2:35:50

Заплывы, 3,7 км, мужчины

Андрей Брюханков – 36:16 Дмитрий Сорокин – 41:21

Заплывы, 3,7 км, женщины

Мария Бендер – 51:19 Анастасия Афонина – 51:55 Екатерина Сугробова – 57:56

Заплывы, 1,93 км, мужчины

Сергей Журавлев – 19:50 Сергей Сафонов – 20:19 Дмитрий Куминов – 25:15

Заплывы, 1,93 км, женщины

Виктория Кривошея – 25:33 Елизавета Дончик – 27:02

Мужские забеги, 5 км

Константин Лобов – 15:43 Максим Шутов – 16:47 Вадим Маслов – 17:04

Женские забеги, 5 км

Полина Ороспаева – 18:07 Мария Федорова – 19:14 Ольга Федорова – 19:17

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .