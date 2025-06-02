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Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2025. С 3 по 5 октября пройдут заплывы, забеги, соревнования по триатлону

С 3 по 5 октября на федеральной территории «Сириус в Сочи пройдет фестиваль спорта от IRONSTAR. Этим стартом организаторы закрывают сезон. Участникам доступны заплывы на разные дистанции, забеги и соревнования по триатлону.

В пятницу 3 октября состоятся заплывы в акватории Имеретинского порта Черного моря на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Принять участие в заплыве на дистанцию 3,7 км можно как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также в этот день пройдут мужские и женские забеги на дистанции 5 км, а также детские старты на дистанциях 500 и 1000 м.

4 октября пройдут соревнования по триатлону на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и на дистанции 1/8 (380 м плавание + 20,5 км велоэтап + 5 км бег). В воскресенье 5 октября участники будут соревноваться на «полужелезной» дистанции и преодолеют 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бега.

Принять участие в соревнованиях на «полужелезной» и «олимпийской» дистанциях можно также в формате эстафеты.

Стоимость слота на дистанции 113 км составляет 28 000 рублей, на «олимпийской» – 19 000 рублей, на 1/8 – 13 000 рублей. Участие в заплывах стоит 6000 рублей, в мужских и женских забегах – 2500 рублей. 

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
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