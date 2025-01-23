Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO 2025. 23 и 24 августа в Тверской области пройдут соревнования по триатлону, забеги и заплывы

23 и 24 августа на территории курорта Завидово в Тверской области пройдет фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO 2025.

23 августа состоятся заплывы на дистанциях 1,852 км (одна морская миля) и 3,704 км (две мили). Дистанцию 3,7 км можно также преодолеть вдвоем. Участники будут соревноваться в акватории реки Дойбицы.

Также в субботу пройдут женские и мужские забеги на дистанции 5 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 500 и 1000 м.

В воскресенье участников ждут соревнования по триатлону на дистанциях:

1/4 (1 км плавание, 42 км велогонка, 10 км бег);

1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка и 5 км бег);

SUPERMIX (сначала участник преодолевает дистанцию 1/8, вторым этапом – 1/4).

Принять участие на дистанции 1/4 можно как сольно, так и в составе эстафетной команды (мужские, женские, смешанные команды).

Плавательный этап пройдет в реке Дойбица, велогонка – по трассам природного парка «Ямской лес», бег – по дорожкам в окрестностях курорта Завидово.

Стоимость слота на дистанции 1/4 составляет 18 000 рублей, в формате эстафеты – 21 000 рублей. Участие в соревнованиях по триатлону на дистанции 1/8 стоит 14 500 рублей, на дистанции SUPERMIX – 23 000 рублей.

Слоты на заплывы на дистанции «одна миля» стоит 5500 рублей, на дистанции «две мили» – 6500 рублей. Принять участие в эстафетном заплыве на дистанции 3,7 км можно за 6000 рублей с человека. Слоты на забеги стоят 2500 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .