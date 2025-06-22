Антон Бабиков и Александр Панжинский пробежали «Ночной забег» в Москве

21 июня в Москве прошел 12-й «Ночной забег» на дистанции 10 км.

В забеге приняли участие биатлонист Антон Бабиков (чемпион мира и Европы) и лыжник Александр Панжинский (призер Олимпийских игр).

Бабиков стал 9-м с результатом 29:57 (средний темп 3:00 мин/км). Спортсмен написал в своем телеграм-канале: «Вчера была идеальная погода, идеальная трасса, идеальная раскладка по пятеркам (5 км) и очень быстрые соперники. Пока парни готовятся к биатлону, я популяризирую наш вид спорта среди любителей бега». Первые 5 км Бабиков сбегал за 15:01, вторые – за 14:56.

Александр Панжинский сбегал 10 км за 33:59 (средний темп 3:24 мин/км) и стал 145-м. Лыжник не очень доволен своим результатом: «Все идеально, кроме результата (а именно с 5-го по 9-й км). Но результат еще придет, а воспоминания о крутом спортивном вечере останутся со мной навсегда».

«Ночной забег» собрал около 18 000 участников. Трасса считается идеальной для личных рекордов, так как практически не имеет набора высоты.