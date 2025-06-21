Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина стали победителями «Ночного забега»
21 июля в Москве прошел 12-й «Ночной забег» на дистанции 10 км. Атлеты пробежали 10 км по набережным столицы: Пресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей.
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 28:17 (рекорд соревновний)
Денис Чертыков – 28:20
Дмитрий Неделин – 28:31
10 км, женщины
Светлана Аплачкина – 32:41 (рекорд соревновний)
Алла Сидорова – 33:08
Софья Каменева – 33:32
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
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