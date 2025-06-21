Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина стали победителями «Ночного забега»

21 июля в Москве прошел 12-й «Ночной забег» на дистанции 10 км. Атлеты пробежали 10 км по набережным столицы: Пресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей.

10 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 28:17 (рекорд соревновний) Денис Чертыков – 28:20 Дмитрий Неделин – 28:31

10 км, женщины

Светлана Аплачкина – 32:41 (рекорд соревновний) Алла Сидорова – 33:08 Софья Каменева – 33:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .