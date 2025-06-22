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Более 700 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail, который прошел 22 июня в Бутовском лесопарке

22 июня на территории Бутовского лесопарка в Москве прошел трейловый фестиваль City Trail. Стартом занимаются организаторы крупнейших гонок Wild Trail. Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

  1. Станислав Мальцев – 2:02:43

  2. Александр Петров – 2:02:43

  3. Эльдар Хайретдинов – 2:12:39

30 км, женщины

  1. Мария Петрова – 2:36:18

  2. Анастасия Савина – 2:39:01

  3. Анн Истас – 2:54:50

20 км, мужчины

  1. Владимир Коваль – 1:21:33

  2. Александр Дронов – 1:25:17

  3. Александр Проньков – 1:26:29

20 км, женщины

  1. Светлана Дударь – 1:32:40

  2. Александра Полякова – 1:39:31

  3. Мария Лазарева – 1:45:49

10 км, мужчины

  1. Антон Суздалев – 39:25

  2. Владимир Заболотный – 39:46

  3. Павел Мельников – 40:53

10 км, женщины

  1. Полина Данюк – 45:49

  2. Юлия Иванова – 46:51

  3. Анна Николаева – 51:44

5 км, мужчины

  1. Николай Семенов – 19:57

  2. Артем Большаков – 21:10

  3. Андрей Баранец – 21:19

5 км, женщины

  1. Марина Зайцева – 22:21

  2. Юлия Полякова – 25:27

  3. Надежда Якуницкая – 26:31

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Следующий старт серии пройдет 13 июля в Битцевском парке в Москве. Зарегистрироваться можно на сайте CityTrail.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
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