Более 700 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail, который прошел 22 июня в Бутовском лесопарке
22 июня на территории Бутовского лесопарка в Москве прошел трейловый фестиваль City Trail. Стартом занимаются организаторы крупнейших гонок Wild Trail. Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км.
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
Станислав Мальцев – 2:02:43
Александр Петров – 2:02:43
Эльдар Хайретдинов – 2:12:39
30 км, женщины
Мария Петрова – 2:36:18
Анастасия Савина – 2:39:01
Анн Истас – 2:54:50
20 км, мужчины
Владимир Коваль – 1:21:33
Александр Дронов – 1:25:17
Александр Проньков – 1:26:29
20 км, женщины
Светлана Дударь – 1:32:40
Александра Полякова – 1:39:31
Мария Лазарева – 1:45:49
10 км, мужчины
Антон Суздалев – 39:25
Владимир Заболотный – 39:46
Павел Мельников – 40:53
10 км, женщины
Полина Данюк – 45:49
Юлия Иванова – 46:51
Анна Николаева – 51:44
5 км, мужчины
Николай Семенов – 19:57
Артем Большаков – 21:10
Андрей Баранец – 21:19
5 км, женщины
Марина Зайцева – 22:21
Юлия Полякова – 25:27
Надежда Якуницкая – 26:31
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
Следующий старт серии пройдет 13 июля в Битцевском парке в Москве. Зарегистрироваться можно на сайте CityTrail.