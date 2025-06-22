Более 700 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail, который прошел 22 июня в Бутовском лесопарке

22 июня на территории Бутовского лесопарка в Москве прошел трейловый фестиваль City Trail. Стартом занимаются организаторы крупнейших гонок Wild Trail. Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

Станислав Мальцев – 2:02:43 Александр Петров – 2:02:43 Эльдар Хайретдинов – 2:12:39

30 км, женщины

Мария Петрова – 2:36:18 Анастасия Савина – 2:39:01 Анн Истас – 2:54:50

20 км, мужчины

Владимир Коваль – 1:21:33 Александр Дронов – 1:25:17 Александр Проньков – 1:26:29

20 км, женщины

Светлана Дударь – 1:32:40 Александра Полякова – 1:39:31 Мария Лазарева – 1:45:49

10 км, мужчины

Антон Суздалев – 39:25 Владимир Заболотный – 39:46 Павел Мельников – 40:53

10 км, женщины

Полина Данюк – 45:49 Юлия Иванова – 46:51 Анна Николаева – 51:44

5 км, мужчины

Николай Семенов – 19:57 Артем Большаков – 21:10 Андрей Баранец – 21:19

5 км, женщины

Марина Зайцева – 22:21 Юлия Полякова – 25:27 Надежда Якуницкая – 26:31

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .

Следующий старт серии пройдет 13 июля в Битцевском парке в Москве. Зарегистрироваться можно на сайте CityTrail .