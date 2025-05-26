Юлия Панова и Станислав Мальцев стали победителями дистанции 40 км на трейловом забеге City Trail Volen 1

25 мая в спортивном парке «Волен» в городе Яхрома (Московская область) прошел трейловый забег City Trail – новый проект организаторов трейловых фестивалей Wild Trail. Участники соревновались на следующих дистанциях: 5 км, 12 км, 20 км, 30 км и 40 км.

Атлеты бежали вдоль реки Волгуша, а также по лесными тропинкам, полям, проселочным дорогам, преодолевали дистанцию по лужам, бродам и грязи. Участники отмечают, что стояла жаркая погода +27 градусов, но в лесных зарослях было комфортно преодолевать дистанцию, также освежению очень помогали ручьи.

На дистанции 40 км с набором высоты 840 м первыми прибежали Станислав Мальцев (3:53:36) и Юлия Панова (5:17:51). Победителями дистанции 30 км стали Велимир Назарычев (2:44:26) и Елизавета Макаренко (3:15:39), дистанции 20 км – Евгений Яковлев (1:33:15) и Полина Данюк (1:58:35), дистанции 12 км – Владимир Заболотный (58:49) и Анастасия Пашуто (1:04:15), дистанции 5 км – Александр Гладких (23:01) и Татьяна Камальдинова (24:33).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .

Всего в серии City Trail – 6 стартов. Медали, полученные за финиш на 6 забегах, объединяются в карту Москвы.

Следующий забег пройдет в Бутовском лесопарке в Москве 22 июня на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км. Зарегистрироваться можно на сайте организатора .