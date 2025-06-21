Навиль Шаймухаметов и Елена Носкова выиграли ультрамарафон Teberda Trail-1. Старт прошел 21 июня в Карачаево-Черкесии

21 и 22 июня 2025 года в городе Теберта (Карачаево-Черкесская республика) прошли трейловые забеги Teberda Trail-1 от команды организаторов Malidak. Атлеты бежали мимо озер через ущелья, поднимались на гору Лысая, наблюдали Теберду и Домбай с высоты.

Участникам соревновались на следующих дистанциях:

61 км с набором высоты 4300 м;

46 км с набором 3600 м;

30 км с набором 2000 м;

24 км с набором 1300 м;

14 км с набором 700 м.

Ультрамарафон на дистанции 66 км выиграли Навиль Шаймухаметов (8:09:41) и Елена Носкова (9:30:38). На дистанции 46 км первыми стали Александр Орлов (5:12:43) и Юлия Мошкина (6:02:19), на дистанции 30 км – Александр Пахомов (2:32:43) и Лидия Пахомова (3:00:28), на дистанции 24 км – Алексей Береснев (1:45:25) и Ирина Канцырева (2:14:40).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .