В 12:00 откроется регистрация на ночной ультрамарафон «CrazyOwl50 2026 Вещий Олег»

12 и 13 июня 2026 года в городе Волхов (Ленинградская область) пройдет ночной трейловый ультрамарафон «CrazyOwl50 2026 Вещий Олег» от команды организаторов Running Heroes Russia. Участникам доступны дистанции 50, 25 и 3 км. Также состоятся детские забеги.

Слоты в 2024 году раскупили за пару часов. Регистрация на старт 2026 года откроется на сайте организатора в 12:00.