0

В 12:00 откроется регистрация на ночной ультрамарафон «CrazyOwl50 2026 Вещий Олег»

12 и 13 июня 2026 года в городе Волхов (Ленинградская область) пройдет ночной трейловый ультрамарафон «CrazyOwl50 2026 Вещий Олег» от команды организаторов Running Heroes Russia. Участникам доступны дистанции 50, 25 и 3 км. Также состоятся детские забеги.

Слоты в 2024 году раскупили за пару часов. Регистрация на старт 2026 года откроется на сайте организатора в 12:00.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Running Heroes Russia
Ультрамарафон
любительский спорт
Забег
Бег
Календарь стартов
Трейлраннинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на Sport-Marafon Fest 2026. Трейловые забеги, велозабеги, соревнования по ориентированию и рогейну пройдут с 11 по 14 июня
вчера, 17:13
Более 1500 атлетов приняли участие в трейловых забегах за полярным кругом «Кильдин-Териберка Ultra Grand Escape 2025»
25 мая, 19:30
14 и 15 декабря в Переславле-Залесском состоится ультрамарафон Mad Fox Ultra Obsession. Более 3500 атлетов будут соревноваться на дистанциях от 12,9 км до 165,2 км
13 декабря 2024, 07:55
Главные новости
2 000 участников забега спортивной программы ПМЭФ собрали 20 000 литров топлива G-Drive для фонда, работающего с тяжелобольными детьми
вчера, 15:00Реклама
Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг
32 июня, 12:29
Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая, 09:12
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции»
24 мая, 11:56
Победитель Казанского марафона Неделин про противостояние с Никитиным: «Почувствовал себя в роли жертвы, которая может вот-вот быть съедена»
14 мая, 08:41
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
23 мая, 18:16
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве. Старт пройдет 21 июня – по новой линейной трассе
30 апреля, 12:33
Африканские атлеты Тереза Гела и Дэйзи Рутто стали победителями Московского полумарафона, в национальном зачете – Артем Попов и Наталья Аристархова
127 апреля, 08:20
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Ахмадеев, Бякин, Киселев
522 апреля, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдет бесплатный SUP-заплыв в рамках спортивного фестиваля «Две реки»
вчера, 19:30
Открылась регистрация на Sport-Marafon Fest 2026. Трейловые забеги, велозабеги, соревнования по ориентированию и рогейну пройдут с 11 по 14 июня
вчера, 17:13
В Москве пройдет «Ночной забег». Старт состоится 21 июля по обновленному маршруту
вчера, 15:18
В Окуловке пройдет лесной полумарафон. Старт состоится 13 сентября
18 июня, 19:00
Более 2000 спортсменов приняли участие в фестивале IRONSTAR TYUMEN 2025
17 июня, 19:26
Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль BIG RUN FEST. Новый старт от «Бегового сообщества» пройдет 19 июля
17 июня, 18:03
На «Ночном забеге» в Москве поменялся маршрут. Старт пройдет на Краснопресненской набережной
16 июня, 14:54
В Красногорске прошли Всероссийские соревнования по серфингу на доске с веслом и сап-фестиваль для любителей
16 июня, 09:27
Команда ЦСКА выиграла соревнования по экидену, которые прошли в Санкт-Петербурге 15 июня
115 июня, 12:10
Антон Нестеренко и Антонина Юшина стали победителями ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 White Well 2025
14 июня, 12:38