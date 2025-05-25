Более 1500 атлетов приняли участие в трейловых забегах за полярным кругом «Кильдин-Териберка Ultra Grand Escape 2025»

С 23 по 25 мая на острове Кильдин в Баренцевом море и в селе Териберка (Мурманская область) прошли трейловые забеги от команды организаторов Running Heroes Russia. Регистрация на старты проходила в августе 2024 года и закрылась за час.

В субботу 24 мая участники соревновались на острове Кильдин на дистанции 50 км, туда атлетов доставили на вертолетах. В воскресенье атлеты соревновались в Териберке на дистанциях 50, 30 и 15 км.

Победителями ультрамарафона на острове Кильдин стали Алексей Шахтуров (4:12:42) и Юлия Дубовик (5:27:35). В Териберке на дистанции 50 км первыми стали Антон Нестеренко (5:58:16) и Анастасия Шишкина (7:02:30), на дистанции 30 км – Федор Андреянов (3:43:17) и Ксения Логашова (4:22:56), на дистанции 15 км – Алексей Шахтуров (2:04:56) и Татьяна Соколова (2:24:54).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRaceResult .

Забег был зафиксирован «Книгой рекордов России» как «Самый массовый забег на несколько дистанций в течение одного дня за полярным кругом в одной локации».