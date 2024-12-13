14 и 15 декабря в Переславле-Залесском состоится ультрамарафон Mad Fox Ultra Obsession. Более 3500 атлетов будут соревноваться на дистанциях от 12,9 км до 165,2 км
14 и 15 декабря в Переславле-Залесском (Ярославская область) пройдет ультрамарафон Mad Fox Ultra Obsession. Более 3500 участников преодолеют 7 сложнейших дистанций по сугробам, ледяным бродам, болотам. Также на гонке участники пробегут мимо старинных памятников архитектуры и заброшенных капищ (языческих святилищ) и храмов.
В субботу 14 декабря состоится забег в новогодних костюмах на дистанции 2 км, также будет дан старт самой протяженной дистанции – Valhalla Race 100 miles. Маршрут ультрамарафона пройдет по диким и заброшенным местам. В 2023 году на этой дистанции (165,2 км) финишировали только два атлета.
Во второй день опытные трейлраннеры будут соревноваться на дистанции Mad Fox Ultra 50 miles – 90 км по снегу, льду, лесам, излучинам рек (изгибам). Также утром стартуют участники дистанций 10 км, 20 км и 40 км, а чуть позже пройдет корпоративная трейл-эстафета (4 участника преодолевают 40 км).
Следить за ходом гонок можно в телеграм-канале организаторов.
Забег MAD FOX ULTRA: зачем бежать 100 миль по колено в снегу
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