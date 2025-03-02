Более 130 атлетов приняли участие в забегу по льду озера Байкал Baikal Ice Trail 2025

2 марта в поселке Старая Ангасолка прошел забег Baikal Ice Trail. Спортсмены соревновались на дистанциях 10 и 20 км по льду озера Байкал. Лед в марте на Байкале еще прочный и выдержит даже вес автомобиля.

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

Максим Бармин – 1:32 Денис Шендрик – 1:37:07 Сергей Маланов – 1:40:05

20 км, женщины

Любовь Арель – 1:41:30 Анастасия Лунькова – 1:49:04 Ольга Волкова – 1:50:33

10 км, мужчины

Иннокентий Пешков – 39:24 Алексей Булычев – 46:09 Дмитрий Карабанев – 47:05

10 км, женщины

Надежда Тернова – 46:23 Юлия Сафонова – 49:08 Екатерина Вавилина – 49:24

Результаты всех участников можно смотреть в ЯндексДокументах .