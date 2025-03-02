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Более 130 атлетов приняли участие в забегу по льду озера Байкал Baikal Ice Trail 2025

2 марта в поселке Старая Ангасолка прошел забег Baikal Ice Trail. Спортсмены соревновались на дистанциях 10 и 20 км по льду озера Байкал. Лед в марте на Байкале еще прочный и выдержит даже вес автомобиля.

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

  1. Максим Бармин – 1:32

  2. Денис Шендрик – 1:37:07

  3. Сергей Маланов – 1:40:05

20 км, женщины

  1. Любовь Арель – 1:41:30

  2. Анастасия Лунькова – 1:49:04

  3. Ольга Волкова – 1:50:33

10 км, мужчины

  1. Иннокентий Пешков – 39:24

  2. Алексей Булычев – 46:09

  3. Дмитрий Карабанев – 47:05

10 км, женщины

  1. Надежда Тернова – 46:23

  2. Юлия Сафонова – 49:08

  3. Екатерина Вавилина – 49:24

Результаты всех участников можно смотреть в ЯндексДокументах.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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