Более 130 атлетов приняли участие в забегу по льду озера Байкал Baikal Ice Trail 2025
2 марта в поселке Старая Ангасолка прошел забег Baikal Ice Trail. Спортсмены соревновались на дистанциях 10 и 20 км по льду озера Байкал. Лед в марте на Байкале еще прочный и выдержит даже вес автомобиля.
Результаты победителей и призеров:
20 км, мужчины
Максим Бармин – 1:32
Денис Шендрик – 1:37:07
Сергей Маланов – 1:40:05
20 км, женщины
Любовь Арель – 1:41:30
Анастасия Лунькова – 1:49:04
Ольга Волкова – 1:50:33
10 км, мужчины
Иннокентий Пешков – 39:24
Алексей Булычев – 46:09
Дмитрий Карабанев – 47:05
10 км, женщины
Надежда Тернова – 46:23
Юлия Сафонова – 49:08
Екатерина Вавилина – 49:24
Результаты всех участников можно смотреть в ЯндексДокументах.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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