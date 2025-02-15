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Более тысячи атлетов приняли участие в ледовом полумарафоне Magic Vladivostok Ice Run 2025

15 февраля во Владивостоке состоялся ледовый полумарафон Magic Vladivostok Ice Run. Участники соревновались на дистанциях 5, 10, 21,1 км. Также в этом году появилась новая дистанция – 15 км Mix Trail, атлеты бежали по льду и по суше. Для детей состоялся забег на дистанции 1 км.

Забег прошел по льду замершего Японского моря бухты Новик. 

Спортсмен из Владивостока Евгений Бушков стал победителем полумарафона уже в седьмой раз.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Евгений Бушков – 1:10:45

  2. Валерий Лукин – 1:13:27

  3. Александр Семенкин – 1:19:09

21,1 км, женщины

  1. Лидия Жукова – 1:28:18

  2. Алена Горбуля – 1:30:25

  3. Екатерина Смирнова – 1:31:57

15 км, мужчины

  1. Александр Баранюк – 52:52

  2. Сергей Шалунов – 53:12

  3. Николай Галаньев – 55:12

15 км, женщины

  1. Светлана Нурмухаметова – 1:02:25

  2. Анастасия Рубцова – 1:02:39

  3. Надежда Тищенко – 1:05:38

10 км, мужчины

  1. Армен Давтян – 33:40

  2. Сергей Котляров – 35:41

  3. Алексей Брыкин – 36:00

10 км, женщины

  1. Жанна Демидова – 40:41

  2. Екатерина Иванова – 43:01

  3. Ксения Павлюк – 45:07

5 км, мужчины

  1. Георгий Шаповалов – 16:00

  2. Ильяс Нургалиев – 16:09

  3. Алексей Пивовар – 16:18

5 км, женщины

  1. Наталья Колоскова (Власова) – 18:24

  2. Татьяна Баяновская – 19:19

  3. Анастасия Наумович – 19:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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