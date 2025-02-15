Более тысячи атлетов приняли участие в ледовом полумарафоне Magic Vladivostok Ice Run 2025
15 февраля во Владивостоке состоялся ледовый полумарафон Magic Vladivostok Ice Run. Участники соревновались на дистанциях 5, 10, 21,1 км. Также в этом году появилась новая дистанция – 15 км Mix Trail, атлеты бежали по льду и по суше. Для детей состоялся забег на дистанции 1 км.
Забег прошел по льду замершего Японского моря бухты Новик.
Спортсмен из Владивостока Евгений Бушков стал победителем полумарафона уже в седьмой раз.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Евгений Бушков – 1:10:45
Валерий Лукин – 1:13:27
Александр Семенкин – 1:19:09
21,1 км, женщины
Лидия Жукова – 1:28:18
Алена Горбуля – 1:30:25
Екатерина Смирнова – 1:31:57
15 км, мужчины
Александр Баранюк – 52:52
Сергей Шалунов – 53:12
Николай Галаньев – 55:12
15 км, женщины
Светлана Нурмухаметова – 1:02:25
Анастасия Рубцова – 1:02:39
Надежда Тищенко – 1:05:38
10 км, мужчины
Армен Давтян – 33:40
Сергей Котляров – 35:41
Алексей Брыкин – 36:00
10 км, женщины
Жанна Демидова – 40:41
Екатерина Иванова – 43:01
Ксения Павлюк – 45:07
5 км, мужчины
Георгий Шаповалов – 16:00
Ильяс Нургалиев – 16:09
Алексей Пивовар – 16:18
5 км, женщины
Наталья Колоскова (Власова) – 18:24
Татьяна Баяновская – 19:19
Анастасия Наумович – 19:44
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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