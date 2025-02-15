Более тысячи атлетов приняли участие в ледовом полумарафоне Magic Vladivostok Ice Run 2025

15 февраля во Владивостоке состоялся ледовый полумарафон Magic Vladivostok Ice Run. Участники соревновались на дистанциях 5, 10, 21,1 км. Также в этом году появилась новая дистанция – 15 км Mix Trail, атлеты бежали по льду и по суше. Для детей состоялся забег на дистанции 1 км.

Забег прошел по льду замершего Японского моря бухты Новик.

Спортсмен из Владивостока Евгений Бушков стал победителем полумарафона уже в седьмой раз.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Евгений Бушков – 1:10:45 Валерий Лукин – 1:13:27 Александр Семенкин – 1:19:09

21,1 км, женщины

Лидия Жукова – 1:28:18 Алена Горбуля – 1:30:25 Екатерина Смирнова – 1:31:57

15 км, мужчины

Александр Баранюк – 52:52 Сергей Шалунов – 53:12 Николай Галаньев – 55:12

15 км, женщины

Светлана Нурмухаметова – 1:02:25 Анастасия Рубцова – 1:02:39 Надежда Тищенко – 1:05:38

10 км, мужчины

Армен Давтян – 33:40 Сергей Котляров – 35:41 Алексей Брыкин – 36:00

10 км, женщины

Жанна Демидова – 40:41 Екатерина Иванова – 43:01 Ксения Павлюк – 45:07

5 км, мужчины

Георгий Шаповалов – 16:00 Ильяс Нургалиев – 16:09 Алексей Пивовар – 16:18

5 км, женщины

Наталья Колоскова (Власова) – 18:24 Татьяна Баяновская – 19:19 Анастасия Наумович – 19:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .