Более тысячи атлетов приняли участие в зимнем ультрамарафоне Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2025
15 и 16 февраля 2025 года на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области состоялся ультрамарафон Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2025. Маршруты дистанций проходили по территории парка мимо основных арт-объектов и по заснеженным лесам и полям.
Участники соревновались на следующих дистанциях:
11 км по территории арт-парка;
21 км по лесным дорожкам;
33 км с набором высоты 350 м;
50 км с набором высоты 450 м.
Также прошел забег в купальниках на дистанции 900 м.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Дмитрий Шунин – 3:34:03
Алексей Макалюкин – 3:36:29
Вадим Шарков – 3:44:33
50 км, женщины
Елена Носкова – 4:18:30
Ксения Логашова – 4:25:18
Вера Чекалина – 4:26:30
33 км, мужчины
Алексей Александров – 2:29:12
Александр Демин – 2:31:37
Александр Половников – 2:31:39
33 км, женщины
Надежда Орлова – 2:36:10
Татьяна Суханова – 2:48:26
Ольга Жарикова – 2:54:16
21 км, женщины
Александра Войтова – 1:36:08
Антонина Птицына – 1:47:07
Елена Сараева – 1:47:33
21 км, мужчины
Станислав Маев – 1:25:17
Федор Андреянов – 1:26:05
Константин Поздеев – 1:28:26
11 км, мужчины
Олег Балацкий – 38:27
Денис Егоров – 41:56
Денис Шеметов – 42:43
11 км, женщины
Ксения Комиссарова – 43:32
Юлия Бутырская – 49:14
Виктория Галанина – 49:15
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
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