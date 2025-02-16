Более тысячи атлетов приняли участие в зимнем ультрамарафоне Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2025

15 и 16 февраля 2025 года на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области состоялся ультрамарафон Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2025. Маршруты дистанций проходили по территории парка мимо основных арт-объектов и по заснеженным лесам и полям.

Участники соревновались на следующих дистанциях:

11 км по территории арт-парка;

21 км по лесным дорожкам;

33 км с набором высоты 350 м;

50 км с набором высоты 450 м.

Также прошел забег в купальниках на дистанции 900 м.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Дмитрий Шунин – 3:34:03 Алексей Макалюкин – 3:36:29 Вадим Шарков – 3:44:33

50 км, женщины

Елена Носкова – 4:18:30 Ксения Логашова – 4:25:18 Вера Чекалина – 4:26:30

33 км, мужчины

Алексей Александров – 2:29:12 Александр Демин – 2:31:37 Александр Половников – 2:31:39

33 км, женщины

Надежда Орлова – 2:36:10 Татьяна Суханова – 2:48:26 Ольга Жарикова – 2:54:16

21 км, женщины

Александра Войтова – 1:36:08 Антонина Птицына – 1:47:07 Елена Сараева – 1:47:33

21 км, мужчины

Станислав Маев – 1:25:17 Федор Андреянов – 1:26:05 Константин Поздеев – 1:28:26

11 км, мужчины

Олег Балацкий – 38:27 Денис Егоров – 41:56 Денис Шеметов – 42:43

11 км, женщины

Ксения Комиссарова – 43:32 Юлия Бутырская – 49:14 Виктория Галанина – 49:15

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .