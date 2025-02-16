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Более тысячи атлетов приняли участие в зимнем ультрамарафоне Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2025

15 и 16 февраля 2025 года на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области состоялся ультрамарафон Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2025. Маршруты дистанций проходили по территории парка мимо основных арт-объектов и по заснеженным лесам и полям.

Участники соревновались на следующих дистанциях:

  • 11 км по территории арт-парка;

  • 21 км по лесным дорожкам;

  • 33 км с набором высоты 350 м;

  • 50 км с набором высоты 450 м.

Также прошел забег в купальниках на дистанции 900 м.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Дмитрий Шунин – 3:34:03

  2. Алексей Макалюкин – 3:36:29

  3. Вадим Шарков – 3:44:33

50 км, женщины

  1. Елена Носкова – 4:18:30

  2. Ксения Логашова – 4:25:18

  3. Вера Чекалина – 4:26:30

33 км, мужчины

  1. Алексей Александров – 2:29:12

  2. Александр Демин – 2:31:37

  3. Александр Половников – 2:31:39

33 км, женщины

  1. Надежда Орлова – 2:36:10

  2. Татьяна Суханова – 2:48:26

  3. Ольга Жарикова – 2:54:16

21 км, женщины

  1. Александра Войтова – 1:36:08

  2. Антонина Птицына – 1:47:07

  3. Елена Сараева – 1:47:33

21 км, мужчины

  1. Станислав Маев – 1:25:17

  2. Федор Андреянов – 1:26:05

  3. Константин Поздеев – 1:28:26

11 км, мужчины

  1. Олег Балацкий – 38:27

  2. Денис Егоров – 41:56

  3. Денис Шеметов – 42:43

11 км, женщины

  1. Ксения Комиссарова – 43:32

  2. Юлия Бутырская – 49:14

  3. Виктория Галанина – 49:15

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Трейлраннинг
любительский спорт
Ультрамарафон
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