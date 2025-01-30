Wild Trail открыли регистрацию на новую серию трейловых забегов City Trail. Старты пройдут с мая по ноября в Москве и Московской области

Организаторы трейловых фестивалей Wild Trail представили новый проект – City Trail. Атлетов ждут живописные маршруты, которые будут проходить по лесам, полям и проселочным дорогам.

С мая по ноябрь в Москве и Московской области пройдет шесть забегов по пересеченной местности:

25 мая в Подмосковье , точная локация пока не известна. Участникам доступны пять дистанций на выбор: 5 км, 10 км, 20 км, 30 км и 40 км;

22 июня в Москве на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км;

13 июня в Москве на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км;

23 августа в Москве на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км;

28 сентября в Москве на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км;

8 ноября в Московской области на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км и 30 км.

На всю серию City Trail (6 забегов) действует абонемент, до 6 февраля купить его можно по самой низкой цене – 18 000 рублей. С 6 февраля будут продаваться слоты на отдельные забеги.

Регистрация проходит на сайте организатора . Следить за обновлениями можно в телеграм-канале Wild Trail .