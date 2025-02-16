Вокуев и Власова стали победителями второго дня лыжного марафона «Галичское Заозерье»
16 февраля в деревне Толтуново (Костромская область) прошел второй день лыжных соревнований «Галичское Заозерье». Старт входит в серию крупнейших российских марафонов RussiaLoppet.
Участники соревновались на дистанции 21 км классическим стилем. В субботу 16 февраля прошли гонки на дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 7,5 км свободным стилем, о результатах писали в этой новости.
Победителем стал Ермил Вокуев (двукратный чемпион России, чемпион мира среди юниоров), серебряным призером – Андрей Краснов (чемпион России, призер этапов Кубка Мира), бронзовым призером – Евгений Цепков (МС, победитель Югорского лыжного марафона).
21 км, классика, мужчины
Ермил Вокуев – 55:42,6
Андрей Краснов – 55:42,9
Евгений Цепков – 55:43
21 км, классика, женщины
Анастасия Власова – 1:02:43
Милена Габушева – 1:04:06
Алеся Рушенцева – 1:05:07
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
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