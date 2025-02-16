Вокуев и Власова стали победителями второго дня лыжного марафона «Галичское Заозерье»

16 февраля в деревне Толтуново (Костромская область) прошел второй день лыжных соревнований «Галичское Заозерье». Старт входит в серию крупнейших российских марафонов RussiaLoppet.

Участники соревновались на дистанции 21 км классическим стилем. В субботу 16 февраля прошли гонки на дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 7,5 км свободным стилем, о результатах писали в этой новости .

Победителем стал Ермил Вокуев (двукратный чемпион России, чемпион мира среди юниоров), серебряным призером – Андрей Краснов (чемпион России, призер этапов Кубка Мира), бронзовым призером – Евгений Цепков (МС, победитель Югорского лыжного марафона).

21 км, классика, мужчины

Ермил Вокуев – 55:42,6 Андрей Краснов – 55:42,9 Евгений Цепков – 55:43

21 км, классика, женщины

Анастасия Власова – 1:02:43 Милена Габушева – 1:04:06 Алеся Рушенцева – 1:05:07

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .