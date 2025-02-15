Алена Перевозчикова и Артем Грязев стали победителями лыжного марафона «Галичское Заозерье», который прошел 15 февраля в Костромской области
15 февраля в деревне Толтуново (Костромская область) прошел лыжный марафон «Галичское Заозерье». Старт входит в серию крупнейших российских марафонов RussiaLoppet.
Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 7,5 км свободным стилем. Марафонскую дистанцию лыжники преодолевали и в составе эстафетной команды. Также прошел забег охотников на дистанции 1000 м на охотничьих лыжах.
Маршрут лыжного забега проходил в окрестностях Галичского озера, участники проезжали мимо Авраамиево Заозерского монастыря в селе Умиленье, который был основан в 1360-х годах.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Артем Грязев – 2:09:53
Андрей Алипкин – 2:09:54
Ермил Вокуев – 2:12:18
50 км, женщины
Алена Перевозчикова – 2:27:15
Милена Габушева – 2:30:04
Мария Лихачева – 2:33:32
25 км, мужчины
Сергей Артамонов – 1:06:33
Антон Рожков – 1:10:25
Александр Березкин – 1:10:54
25 км, женщины
Элина Сергеева – 1:23:46
Виолетта Жарких – 1:25:45
Валерия Хайруллина – 1:28:05
15 км, мужчины
Георгий Агаджанян – 48:10,3
Михаил Соколов – 48:10,5
Сергей Жуков – 48:15
15 км, женщины
Татьяна Коротченкова – 52:15
Полина Кирсанова – 55:40
Наталья Старикова – 1:06:56
7,5 км, мужчины
Глеб Седов – 21:49
Никита Шишов – 22:01
Артем Лебедев – 22:03
7,5 км, женщины
Карина Грибова – 26:42
Наталья Сенникова – 28:10
Лиана Сафарова – 30:11
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
В воскресенье 16 февраля пройдут лыжные гонки классическим стилем на дистанции 21 км.
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