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Алена Перевозчикова и Артем Грязев стали победителями лыжного марафона «Галичское Заозерье», который прошел 15 февраля в Костромской области

15 февраля в деревне Толтуново (Костромская область) прошел лыжный марафон «Галичское Заозерье». Старт входит в серию крупнейших российских марафонов RussiaLoppet.

Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 7,5 км свободным стилем. Марафонскую дистанцию лыжники преодолевали и в составе эстафетной команды. Также прошел забег охотников на дистанции 1000 м на охотничьих лыжах.

Маршрут лыжного забега проходил в окрестностях Галичского озера, участники проезжали мимо Авраамиево Заозерского монастыря в селе Умиленье, который был основан в 1360-х годах.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Артем Грязев – 2:09:53

  2. Андрей Алипкин – 2:09:54

  3. Ермил Вокуев – 2:12:18

50 км, женщины

  1. Алена Перевозчикова – 2:27:15

  2. Милена Габушева – 2:30:04

  3. Мария Лихачева – 2:33:32

25 км, мужчины

  1. Сергей Артамонов – 1:06:33

  2. Антон Рожков – 1:10:25

  3. Александр Березкин – 1:10:54

25 км, женщины

  1. Элина Сергеева – 1:23:46

  2. Виолетта Жарких – 1:25:45

  3. Валерия Хайруллина – 1:28:05

15 км, мужчины

  1. Георгий Агаджанян – 48:10,3

  2. Михаил Соколов – 48:10,5

  3. Сергей Жуков – 48:15

15 км, женщины

  1. Татьяна Коротченкова – 52:15

  2. Полина Кирсанова – 55:40

  3. Наталья Старикова – 1:06:56

7,5 км, мужчины

  1. Глеб Седов – 21:49

  2. Никита Шишов – 22:01

  3. Артем Лебедев – 22:03

7,5 км, женщины

  1. Карина Грибова – 26:42

  2. Наталья Сенникова – 28:10

  3. Лиана Сафарова – 30:11

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

В воскресенье 16 февраля пройдут лыжные гонки классическим стилем на дистанции 21 км. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
logoЕрмил Вокуев
Календарь стартов
Алена Перевозчикова
любительский спорт
марафон
Андрей Алипкин
Мария Лихачева
лыжные гонки
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