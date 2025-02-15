Алена Перевозчикова и Артем Грязев стали победителями лыжного марафона «Галичское Заозерье», который прошел 15 февраля в Костромской области

15 февраля в деревне Толтуново (Костромская область) прошел лыжный марафон «Галичское Заозерье». Старт входит в серию крупнейших российских марафонов RussiaLoppet.

Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 7,5 км свободным стилем. Марафонскую дистанцию лыжники преодолевали и в составе эстафетной команды. Также прошел забег охотников на дистанции 1000 м на охотничьих лыжах.

Маршрут лыжного забега проходил в окрестностях Галичского озера, участники проезжали мимо Авраамиево Заозерского монастыря в селе Умиленье, который был основан в 1360-х годах.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Артем Грязев – 2:09:53 Андрей Алипкин – 2:09:54 Ермил Вокуев – 2:12:18

50 км, женщины

Алена Перевозчикова – 2:27:15 Милена Габушева – 2:30:04 Мария Лихачева – 2:33:32

25 км, мужчины

Сергей Артамонов – 1:06:33 Антон Рожков – 1:10:25 Александр Березкин – 1:10:54

25 км, женщины

Элина Сергеева – 1:23:46 Виолетта Жарких – 1:25:45 Валерия Хайруллина – 1:28:05

15 км, мужчины

Георгий Агаджанян – 48:10,3 Михаил Соколов – 48:10,5 Сергей Жуков – 48:15

15 км, женщины

Татьяна Коротченкова – 52:15 Полина Кирсанова – 55:40 Наталья Старикова – 1:06:56

7,5 км, мужчины

Глеб Седов – 21:49 Никита Шишов – 22:01 Артем Лебедев – 22:03

7,5 км, женщины

Карина Грибова – 26:42 Наталья Сенникова – 28:10 Лиана Сафарова – 30:11

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .

В воскресенье 16 февраля пройдут лыжные гонки классическим стилем на дистанции 21 км.