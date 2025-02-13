Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» перенесен на 22-23 марта
Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» должен был пройти 29-30 марта 2025 года, но перенесен на новые даты.
22 марта пройдут гонки на 25 и 50 км свободным стилем, 23 марта – соревнования на 25 и 50 км классическим стилем, а также детский лыжный марафон.
Участники могут сдать слот и вернуть деньги в полном объеме через личный кабинет на сайте RussiaLoppet. Сделать это можно до 23:59 12 марта. Также возможно перенести свой слот на 2026 год без доплат.
По всем вопросам можно звонить по номеру колл-центра +7 (800)-250-78-25 с 9 до 22 часов ежедневно.
Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» – знак качества с 1974 года
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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