Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» перенесен на 22-23 марта

Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» должен был пройти 29-30 марта 2025 года, но перенесен на новые даты.

22 марта пройдут гонки на 25 и 50 км свободным стилем, 23 марта – соревнования на 25 и 50 км классическим стилем, а также детский лыжный марафон.

Участники могут сдать слот и вернуть деньги в полном объеме через личный кабинет на сайте RussiaLoppet. Сделать это можно до 23:59 12 марта. Также возможно перенести свой слот на 2026 год без доплат.

По всем вопросам можно звонить по номеру колл-центра +7 (800)-250-78-25 с 9 до 22 часов ежедневно.

Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» – знак качества с 1974 года