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Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» все же пройдет 29-30 марта. Ранее организаторы переносили старт на 22 и 23 марта

Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» опять перенесли, но уже на дату, которая была изначально запланирована – 29-30 марта.

Ранее организаторы сообщали, что марафон пройдет 22-23 марта. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в телеграм-канале: «Мы вместе с Минспортом России дополнительно проанализировали все наши логистические возможности и приняли такое решение».

По всем возникающим вопросам участники могут обратиться в колл-центр по номеру +7-800-250-78-25. Звонить можно ежедневно с 9 до 22 часов.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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