Отменены лыжные гонки в рамках фестиваля Nikola-Lenivets Winter Wild Trail

15 и 16 февраля 2025 года на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области пройдет трейловый фестиваль Nikola-Lenivets Winter Wild Trail.

В рамках спортивного фестиваля должны были пройти лыжные гонки по территории арт-парка «Никола-Ленивец» и Национального парка «Угра», но организаторы сообщили об отмене лыжных стартов из-за отсутствия снежного покрова. Wild Trail информируют: «Все участники, купившие слоты, могут поменять слот или оформить возврат средств. В ближайшее время письма с подробностями будут отправлены вам на почту».

Трейловые забеги на дистанциях 11 км, 21 км, 33 км, 50 км и 900 м в купальниках пройдут, как и планировалось. Подробнее о соревнованиях можно прочитать в этой новости . Регистрация проходит на сайте организатора .