Открылась регистрация на трейловый забег Nikola-Lenivets Wild Trail в 2025 году

15 и 16 февраля 2025 года на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области пройдет трейловый забег от организаторов Wild Trail.

Участники будут соревноваться на следующих дистанциях:

11 км по территории арт-парка;

21 км по лесным дорожкам;

33 км с набором высоты 350 м;

50 км, где часть дистанции проходит в темноте;

900 м в купальниках, победитель получит 10 000 рублей.

Для юных атлетов доступна дистанция 900 м. Также впервые в истории спортивного фестиваля Nikola-Lenivets Winter Wild Trail пройдут лыжные гонки, участников на финише будет ждать Глинтвейн-party. Регистрация откроется чуть позже.

Стоимость слота на дистанции 11 км составляет 3500 рублей, на дистанции 21 км – 4000 рублей, на дистанции 33 км – 4500 рублей, на дистанции 50 км – 5000 рублей. Участие в забеге в купальниках стоит 1500 рублей, в детских забегах – 1000 рублей. Также болельщикам необходим билет в арт-парк, купить его можно при въезде в парк.

Регистрация проходит на сайте MyRace . Подробную информацию о дистанциях можно посмотреть на сайте организатора . Следить за обновлениями и открытием регистрации на лыжные гонки можно в телеграм-канале Wild Trail .