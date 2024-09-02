Открылась регистрация на трейловый забег Nikola-Lenivets Wild Trail в 2025 году
15 и 16 февраля 2025 года на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области пройдет трейловый забег от организаторов Wild Trail.
Участники будут соревноваться на следующих дистанциях:
11 км по территории арт-парка;
21 км по лесным дорожкам;
33 км с набором высоты 350 м;
50 км, где часть дистанции проходит в темноте;
900 м в купальниках, победитель получит 10 000 рублей.
Для юных атлетов доступна дистанция 900 м. Также впервые в истории спортивного фестиваля Nikola-Lenivets Winter Wild Trail пройдут лыжные гонки, участников на финише будет ждать Глинтвейн-party. Регистрация откроется чуть позже.
Стоимость слота на дистанции 11 км составляет 3500 рублей, на дистанции 21 км – 4000 рублей, на дистанции 33 км – 4500 рублей, на дистанции 50 км – 5000 рублей. Участие в забеге в купальниках стоит 1500 рублей, в детских забегах – 1000 рублей. Также болельщикам необходим билет в арт-парк, купить его можно при въезде в парк.
Регистрация проходит на сайте MyRace. Подробную информацию о дистанциях можно посмотреть на сайте организатора. Следить за обновлениями и открытием регистрации на лыжные гонки можно в телеграм-канале Wild Trail.
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