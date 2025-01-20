В Московской области пройдет благотворительная лыжная гонка «Самое время жить». Старт состоится 16 марта

16 марта в Одинцово (Московская область) пройдет четвертая благотворительная лыжная гонка «Самое время жить». Старт состоится в парке им. Ларисы Лазутиной.

Организаторы подготовили дистанции для разного уровня подготовки:

2 км для новичков;

5 км для опытных любителей;

10 км для продвинутых лыжников.

Дети будут соревноваться на дистанциях 600 м (до 7 лет) и 1200 м (от 7до 12 лет).

Стоимость слота на дистанции 2 км составляет 2500 рублей, на дистанции 5 км – 3000 рублей, на дистанции 10 км – 3500 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора .

Также на гонке все участники смогут сдать кровь на типирование (генетическое исследование для определения генотипа) и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Собранные средства пойдут на помощь взрослым с онкологическими заболеваниями крови. В прошлом году Фонду борьбы с лейкемией удалось собрать 9 000 000 рублей.