В Московской области пройдет благотворительная лыжная гонка «Самое время жить». Старт состоится 16 марта
16 марта в Одинцово (Московская область) пройдет четвертая благотворительная лыжная гонка «Самое время жить». Старт состоится в парке им. Ларисы Лазутиной.
Организаторы подготовили дистанции для разного уровня подготовки:
2 км для новичков;
5 км для опытных любителей;
10 км для продвинутых лыжников.
Дети будут соревноваться на дистанциях 600 м (до 7 лет) и 1200 м (от 7до 12 лет).
Стоимость слота на дистанции 2 км составляет 2500 рублей, на дистанции 5 км – 3000 рублей, на дистанции 10 км – 3500 рублей.
Зарегистрироваться можно на сайте организатора.
Также на гонке все участники смогут сдать кровь на типирование (генетическое исследование для определения генотипа) и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.
Собранные средства пойдут на помощь взрослым с онкологическими заболеваниями крови. В прошлом году Фонду борьбы с лейкемией удалось собрать 9 000 000 рублей.
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