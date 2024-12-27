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Виктор Доронин преодолел 1111 км в рамках челленджа по триатлону. Спортсмен не спал более 2 суток

24 декабря в 4:30 утра стартовал челлендж триатлета Виктора Доронина – 1111 км.

Плавательный этап в закрытом бассейне спортсмен преодолел за 3 часа 14 минут и 55 секунд. Далее следовал велоэтап по треку DXBike с видом на небоскребы в Дубае. В общей сложности Доронин ехал 27 часов 13 минут и 49 секунд, на дистанции спортсмен столкнулся с жарой +27 градусов, ветром, а также у него начались проблемы со зрением. 

Заключительный этап, бег на 100 км, Виктор Доронин преодолел за 9 часов 13 минут 45 секунд. У него начались проблемы с бедром и боль в надкостнице, но все же триатлет закончил челлендж. Дистанцию 1111 км Доронин финишировал спустя 58 часов – 26 декабря около 15:00. Останавливался Виктор только на массаж и перекусы.

Виктору Доронину 45 лет, спортсмен начал заниматься триатлоном в 2013 году. Он принимал участие в соревнованиях IRONMAN, пробегал ультрамарафон 252 км в пустыне Сахара, проезжал 1000 км на велосипеде в Дубае, а также преодолевал велочеллендж двойной Everesting (подъем на 17 758 м в Красной Поляне на велосипеде).

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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велошоссе
плавание
Забег
любительский спорт
Календарь стартов
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