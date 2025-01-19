В Санкт-Петербурге прошел первый этап Кубка Губернатора по триатлону в формате на дистанции «суперспринт»
18 и 19 января прошел первый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт». Также состоялись велогонки на дистанциях 20 и 30 км и детские забеги на дистанциях от 200 до 600 м.
Участники в индивидуальном и командном форматах последовательно преодолевали три этапа: плавание на дистанции 300 м, велогонка 8 км и 2 км бега. Плавательный этап прошел в закрытом бассейне на Крестовском острове, велоэтап – на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по дорожкам Легкоатлетического манежа.
Результаты победителей и призеров:
Триатлон, мужчины
Артур Никифоров – 22:37
Ярослав Строганов – 23:02
Андрей Плотников – 23:21
Триатлон, женщины
Кристина Василевская – 24:26
Ульяна Слипченко – 25:06
Ульяна Романова – 25:09
Эстафета
Class Team – 21:46
Class Team 7 – 22:26
CК ТАУРАС – 23:11
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Второй этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт» пройдет 8-9 февраля, третий этап –15-16 марта, четвертый этап – 10-11 мая.
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