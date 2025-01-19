В Санкт-Петербурге прошел первый этап Кубка Губернатора по триатлону в формате на дистанции «суперспринт»

18 и 19 января прошел первый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт». Также состоялись велогонки на дистанциях 20 и 30 км и детские забеги на дистанциях от 200 до 600 м.

Участники в индивидуальном и командном форматах последовательно преодолевали три этапа: плавание на дистанции 300 м, велогонка 8 км и 2 км бега. Плавательный этап прошел в закрытом бассейне на Крестовском острове, велоэтап – на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по дорожкам Легкоатлетического манежа.

Результаты победителей и призеров:

Триатлон, мужчины

Артур Никифоров – 22:37 Ярослав Строганов – 23:02 Андрей Плотников – 23:21

Триатлон, женщины

Кристина Василевская – 24:26 Ульяна Слипченко – 25:06 Ульяна Романова – 25:09

Эстафета

Class Team – 21:46 Class Team 7 – 22:26 CК ТАУРАС – 23:11

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

Второй этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт» пройдет 8-9 февраля, третий этап –15-16 марта, четвертый этап – 10-11 мая.