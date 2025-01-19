Более 1200 атлетов приняли участие в старейшем легкоатлетическом пробеге «Пулково – Пушкин». Забег в Ленинградской области прошел в 54-й раз
19 января в Пушкине (Ленинградская область) прошел 54-й легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин» на дистанциях 2 км, 5 км и 10 км.
Участники стартовали у мемориала «Ополченцы» на 6 км Петербургского шоссе – отсюда в 1944 году началось наступление советских войск по освобождению Ленинграда.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Иван Грибалев – 34:53
Алексей Зборовский – 35:18
Михаил Стадников – 35:55
10 км, женщины
Дарья Белоусова – 39:25
Анна Напалкова – 39:53
Анастасия Дудко – 40:37
5 км, мужчины
Игорь Москов – 16:32
Владислав Логинов – 17:15
Владимир Смирнов – 17:41
5 км, женщины
Екатерина Резник – 19:26
Анна Щербакова – 19:51
Валентина Жданова – 20:00
2 км, мужчины
Александр Павленин – 5:51
Максим Трачук – 6:44
Егор Грунский – 6:54
2 км, женщины
Наталья Нещерет – 7:29
Мария Козлова – 7:35
Мария Куль – 8:13
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.
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