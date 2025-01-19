Более 1200 атлетов приняли участие в старейшем легкоатлетическом пробеге «Пулково – Пушкин». Забег в Ленинградской области прошел в 54-й раз

19 января в Пушкине (Ленинградская область) прошел 54-й легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин» на дистанциях 2 км, 5 км и 10 км.

Участники стартовали у мемориала «Ополченцы» на 6 км Петербургского шоссе – отсюда в 1944 году началось наступление советских войск по освобождению Ленинграда.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Иван Грибалев – 34:53 Алексей Зборовский – 35:18 Михаил Стадников – 35:55

10 км, женщины

Дарья Белоусова – 39:25 Анна Напалкова – 39:53 Анастасия Дудко – 40:37

5 км, мужчины

Игорь Москов – 16:32 Владислав Логинов – 17:15 Владимир Смирнов – 17:41

5 км, женщины

Екатерина Резник – 19:26 Анна Щербакова – 19:51 Валентина Жданова – 20:00

2 км, мужчины

Александр Павленин – 5:51 Максим Трачук – 6:44 Егор Грунский – 6:54

2 км, женщины

Наталья Нещерет – 7:29 Мария Козлова – 7:35 Мария Куль – 8:13

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time .