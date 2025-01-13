50 атлетов приняли участие в экстремальном марафоне «Полюс холода – Оймякон»

11 и 12 января в селе Томтор (Республика Саха) прошел 6-й экстремальный марафон «Полюс холода – Оймякон».

Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 15 км, 21,1 км и 50 км. Температура воздуха составляла -36 градусов, но несмотря на это, в забегах приняли участие 50 атлетов.

Победителями на дистанции 5 км стали Полина Слободчикова (21:38) и Дмитрий Артемьев (25:56), на дистанции 10 км – Алексей Кузько (42:45), на дистанции 15 км – Александра Ноева (1:58:42) и Эдуард Ксенофонтов (1:30:50), на дистанции 21,1 км – Елена Бурнашева (1:44:11) и Алексей Герасимов (1:42:01).

Первыми на дистанции марафона прибежали сотрудник МЧС и чемпион республики по легкой атлетике Леонид Зыков (3:28:43) и Марина Седалищева (победительница марафона в 2022 году), на дистанции 50 км – МС по легкой атлетике Александр Моедо (3:42:24) и Полина Слободчикова (МСМК по легкой атлетике).