Открылась регистрация на легкоатлетические соревнования «Скорость». Забеги в манеже пройдут 8 и 9 февраля
8 и 9 февраля в манеже НИУ МГСУ пройдут легкоатлетические соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество».
В субботу 8 февраля участники будут соревноваться на дистанциях 60 м, 600 м, 1000 м, также пройдет смешанная эстафета 4 х 200 м. 9 февраля участникам будут доступны следующие дистанции: 300 м, 1 миля, 800-600-400-200 м (смешанная эстафета).
Перед соревнованиями тренеры «Бегового сообщества» проведут бесплатные мастер-классы. Тренеры покажут, как правильно разминаться перед забегом и стартовать с колодок, объяснят правила поведения на дорожке. Также участникам расскажут, как правильно передавать эстафетную палочку.
Стоимость слота на всех сольных дистанциях составляет 1500 рублей (слоты на дистанции 300 м 9 февраля закончились). Участие в эстафетах стоит 4000 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.
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