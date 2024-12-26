Открылась регистрация на забег в манеже «Первая дорожка». Старты пройдут в Туле 19 января
19 января в Туле состоятся забеги на дистанциях 60 м, 200 м, 1500 м и 3000 м. Старты пройдут в новом МСК «Тулица».
Стоимость слота на все дистанции составляет 1000 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Tulamarathon
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