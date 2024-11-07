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Открылась регистрация на марафон «Дорога Жизни» 2025, который пройдет в Ленинградской области 26 января

26 января, традиционно в последнее воскресенье января, во Всеволожском районе Ленинградской области пройдет 56-й марафон «Дорога жизни» от организаторов «Лига Героев». Участники будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 5 км и 1 км. 

Маршрут забега пройдет по Дороге жизни – магистрали по льду Ладожского озера, которая в период блокады Ленинграда осуществляла снабжение города. Стартовать участники будут у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу озера, финишировать – во Всеволожске у мемориального комплекса «Цветок жизни». 

Стоимость слота на дистанции марафона составляет 3900 рублей, на дистанции 5 км – 2600 рублей, на дистанции 1 км – 1600 рублей. Посмотреть подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте организатора.

Забег был организован в 1970 году жителем блокадного Ленинграда Григорием Ивановичем Колгашкиным. В первый год в нем участвовало всего 4 человека, но в последующие годы марафон стал массовым. Тренер и марафонец Колгашкин каждый год бежал забег «Дорога жизни» вплоть до своей смерти в 2023 году.

Международный марафон «Дорога жизни»: все о старте 2024 года

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: HeroLeague
любительский спорт
Бег
Марафон
Забег
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