Результаты Чикагского марафона. Рут Чепнгетич установила новый женский мировой рекорд – 2:09:57
13 октября в Чикаго прошел марафон. Старт входит в серию мейджоров (шесть главных марафонов, которые проводятся также в Токио, Бостоне, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине).
Забег был посвящен памяти Келвина Киптума кенийского легкоатлета, погибшего в ДТП. На прошлом Чикагском марафоне спортсмен установил новый мировой рекорд – 2:00:35.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Джон Корир (Кения) – 2:02:43
Эса Хусейдин Мохамед (Эфиопия) – 2:04:39
Амос Кипруто (Кения) – 2:04:50
42,2 км, женщины
Рут Чепнгетич (Кения) – 2:09:57
Сутуме Асефа Кебеде (Эфиопия) – 2:17:32
Ирине Чептай (Кения) – 2:17:51
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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