Результаты Чикагского марафона. Рут Чепнгетич установила новый женский мировой рекорд – 2:09:57

13 октября в Чикаго прошел марафон. Старт входит в серию мейджоров (шесть главных марафонов, которые проводятся также в Токио, Бостоне, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине).

Забег был посвящен памяти Келвина Киптума кенийского легкоатлета, погибшего в ДТП. На прошлом Чикагском марафоне спортсмен установил новый мировой рекорд – 2:00:35.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Джон Корир (Кения) – 2:02:43 Эса Хусейдин Мохамед (Эфиопия) – 2:04:39 Амос Кипруто (Кения) – 2:04:50

42,2 км, женщины

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора .