Результаты Стамбульского марафона 2024
3 ноября в Стамбуле (Турция) прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 15 км.
Победителями марафон стали российские атлеты Александр Бабаев (чемпион России в беге на 100 км в помещении) и Ульяна Шарикова (МС по легкой атлетике).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Александр Бабаев – 2:29:35
Эдуард Сырцов – 2:34:26
Николай Маурин – 2:36:10
42,2 км, женщины
Ульяна Шарикова – 2:58:38
Эзги Кескин (Турция) – 2:59:42
Озге Чолак (Турция) – 2:59:49
15 км, мужчины
Абдулла Туглук (Турция) – 48:41
Айхан Бакар (Турция) – 50:16
Уфук Арда (Турция) – 50:21
15 км, женщины
Аргентина Вальдепеньяс Серна (Мексика) – 56:31
Марьям Коркчи (Турция) – 1:01:58
Людмила Панфилова – 1:05
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Results.Splittime.
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