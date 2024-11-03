Результаты Стамбульского марафона 2024

3 ноября в Стамбуле (Турция) прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 15 км.

Победителями марафон стали российские атлеты Александр Бабаев (чемпион России в беге на 100 км в помещении) и Ульяна Шарикова (МС по легкой атлетике).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Александр Бабаев – 2:29:35 Эдуард Сырцов – 2:34:26 Николай Маурин – 2:36:10

42,2 км, женщины

Ульяна Шарикова – 2:58:38 Эзги Кескин (Турция) – 2:59:42 Озге Чолак (Турция) – 2:59:49

15 км, мужчины

Абдулла Туглук (Турция) – 48:41 Айхан Бакар (Турция) – 50:16 Уфук Арда (Турция) – 50:21

15 км, женщины

Аргентина Вальдепеньяс Серна (Мексика) – 56:31 Марьям Коркчи (Турция) – 1:01:58 Людмила Панфилова – 1:05

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Results.Splittime .