Результаты Samarkand Marathon 2024. Победители – Бахтияр Уткиров и Елена Толстых, на 21,1 км – Ахмадеев, на 10 км – Ядгаров

3 ноября в Самарканде (Узбекистан) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, также прошли забеги на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.

Победил в марафоне атлет из Узбекистана Бахтияр Уткиров. Среди женщин первой стала россиянка Елена Толстых, спортсменка в начале сентября выиграла марафон «Нижний Новгород».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Бахтияр Уткиров – 2:26:16 Евгений Фадеев – 2:28:03 Турдакунов Жакшылык – 2:30:57

42,2 км, женщины

Елена Толстых – 2:52:47 Дарья Козловская – 2:59:07 Екатерина Тунгускова – 3:00:31

21,1 км, мужчины

Ринас Амадеев – 1:03:43 Бенард Ротич – 1:07:22 Отабек Тошкуватов – 1:08:38

21,1 км, женщины

Айнуска Калил Кызы – 1:15:59 Светлана Куделич – 1:18:27 Азиза Мирзакбарова – 1:20:39

На дистанции 10 км у мужчин первым стал Искандер Ядгаров с результатом 31:12. Остальные результаты на 10 км, а также на 5 и 2 км еще не сформированы, новость будет дополнена.

Результаты марафона можно смотреть на сайте организатора .