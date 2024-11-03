Результаты Samarkand Marathon 2024. Победители – Бахтияр Уткиров и Елена Толстых, на 21,1 км – Ахмадеев, на 10 км – Ядгаров
3 ноября в Самарканде (Узбекистан) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, также прошли забеги на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.
Победил в марафоне атлет из Узбекистана Бахтияр Уткиров. Среди женщин первой стала россиянка Елена Толстых, спортсменка в начале сентября выиграла марафон «Нижний Новгород».
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Бахтияр Уткиров – 2:26:16
Евгений Фадеев – 2:28:03
Турдакунов Жакшылык – 2:30:57
42,2 км, женщины
Елена Толстых – 2:52:47
Дарья Козловская – 2:59:07
Екатерина Тунгускова – 3:00:31
21,1 км, мужчины
Ринас Амадеев – 1:03:43
Бенард Ротич – 1:07:22
Отабек Тошкуватов – 1:08:38
21,1 км, женщины
Айнуска Калил Кызы – 1:15:59
Светлана Куделич – 1:18:27
Азиза Мирзакбарова – 1:20:39
На дистанции 10 км у мужчин первым стал Искандер Ядгаров с результатом 31:12. Остальные результаты на 10 км, а также на 5 и 2 км еще не сформированы, новость будет дополнена.
Результаты марафона можно смотреть на сайте организатора.
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