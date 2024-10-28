Результаты забега «Крылатский трейл»

27 октября в парке «Крылатские холмы» (Москва) прошел трейловый забег от организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на двух дистанциях: 4 и 8 км.

Победителем на дистанции 8 км стал чемпион мира и Европы по зимнему триатлону Дмитрий Брегеда.

Результаты победителей и призеров:

8 км, мужчины

Дмитрий Брегеда – 32:25 Константин Лобов – 32:43 Григорий Соколов – 33:33

8 км, женщины

Вера Максимова – 41:39 Евгения Яньшина – 41:56 Вера Маркарова – 42:17

4 км, мужчины

Иван Надоров – 16:44 Владимир Кожухов – 17:10 Николай Владыкин – 17:42

4 км, женщины

Юлия Конякина – 19:44 Инна Симакова – 20:50 Нина Ромашова – 21:29

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .