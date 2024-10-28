Результаты забега «Крылатский трейл»
27 октября в парке «Крылатские холмы» (Москва) прошел трейловый забег от организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на двух дистанциях: 4 и 8 км.
Победителем на дистанции 8 км стал чемпион мира и Европы по зимнему триатлону Дмитрий Брегеда.
Результаты победителей и призеров:
8 км, мужчины
Дмитрий Брегеда – 32:25
Константин Лобов – 32:43
Григорий Соколов – 33:33
8 км, женщины
Вера Максимова – 41:39
Евгения Яньшина – 41:56
Вера Маркарова – 42:17
4 км, мужчины
Иван Надоров – 16:44
Владимир Кожухов – 17:10
Николай Владыкин – 17:42
4 км, женщины
Юлия Конякина – 19:44
Инна Симакова – 20:50
Нина Ромашова – 21:29
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
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