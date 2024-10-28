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Результаты забега «Крылатский трейл»

27 октября в парке «Крылатские холмы» (Москва) прошел трейловый забег от организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на двух дистанциях: 4 и 8 км.

Победителем на дистанции 8 км стал чемпион мира и Европы по зимнему триатлону Дмитрий Брегеда.

Результаты победителей и призеров:

8 км, мужчины

  1. Дмитрий Брегеда – 32:25

  2. Константин Лобов – 32:43

  3. Григорий Соколов – 33:33

8 км, женщины

  1. Вера Максимова – 41:39

  2. Евгения Яньшина – 41:56

  3. Вера Маркарова – 42:17

4 км, мужчины

  1. Иван Надоров – 16:44

  2. Владимир Кожухов – 17:10

  3. Николай Владыкин – 17:42

4 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 19:44

  2. Инна Симакова – 20:50

  3. Нина Ромашова – 21:29

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Забег
Календарь стартов
Юлия Конякина
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