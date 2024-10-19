Результаты забега «Grom Relay Осень 2024»
В субботу 19 октября в Москве состоялся забег «Grom Relay Осень 2024». Участники соревновались на дистанции забега-спутника 4,2 км. Также прошла эстафета, где команда (от 2 до 5 человек) преодолевали 5 этапов по 4,2 км.
Забеги прошли на Малом велокольце в Крылатском, по ровному асфальтовому покрытию.
Результаты победителей и призеров:
4,2 км, мужчины
Александр Абрамов – 13:11
Иван Кураев – 13:30
Юрий Онищенко – 13:47
4,2 км, женщины
Евгения Яньшина (Румянцева) – 16:06
Ксения Федосеева – 16:33
Нина Ромашова – 16:52
Эстафета, мужские команды
Kukanov_team (Айдар Исхаков, Виталий Пашенцев, Никита Сталоверов, Дмитрий Белоусов, Александр Кустов) – 1:07:41
MRRC – Тверские Москвичи (Алексей Шлепков, Владимир Заболотный, Василий Мелеховец, Денис Скоробогатов, Владимир Киктев) – 1:09:56
Длинные в Мещерском (Григорий Сабиров, Руслан Хасанов, Максим Луковников, Михаил Гершун, Владислав Мигер) – 1:12:43
Эстафета, женские команды
Bionova girls (Светлана Дударь, Светлана Белавина, Екатерина Соколенко) – 1:20:15
Сливки MyRUNo (Полина Ороспаева, Мария Пищенкова,Ольга Нелюбова, Гелла Хугинн, Наталия Ремизова) – 1:21:34
MRRC – Женский Чарт (Антонина Ситалиева, Наталья Помазова, Арина Сухарева, Анастасия Громыко, Кристина Попсуева) – 1:25:17
Эстафета, смешанные команды
MRRC – Чем тяжелее наркотик, тем легче атлетика (Андрей Филиппов, Дмитрий Калинин, Нинель Бышкина, Никита Никонов, Владимир Шаприцкий) – 1:09:28
Bionova first (Алексей Савин, Евгения Индина, Юлия Конякина, Сергей Конякин, Ринас Ахмадеев) – 1:10:41
Corsac-Гусь – до финиша допрусь (Екатерина Алексеева Екатерина, Артем Цибак, Алексей Федотов, Алексей Тимашов, Виктор Витраганов) – 1:11:16
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии будут доступны на сайте sport-images через пару дней.
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