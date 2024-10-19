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Результаты забега «Grom Relay Осень 2024»

В субботу 19 октября в Москве состоялся забег «Grom Relay Осень 2024». Участники соревновались на дистанции забега-спутника 4,2 км. Также прошла эстафета, где команда (от 2 до 5 человек) преодолевали 5 этапов по 4,2 км.

Забеги прошли на Малом велокольце в Крылатском, по ровному асфальтовому покрытию. 

Результаты победителей и призеров:

4,2 км, мужчины

  1. Александр Абрамов – 13:11

  2. Иван Кураев – 13:30

  3. Юрий Онищенко – 13:47

4,2 км, женщины

  1. Евгения Яньшина (Румянцева) – 16:06

  2. Ксения Федосеева – 16:33

  3. Нина Ромашова – 16:52

Эстафета, мужские команды

  1. Kukanov_team (Айдар Исхаков, Виталий Пашенцев, Никита Сталоверов, Дмитрий Белоусов, Александр Кустов) – 1:07:41

  2. MRRC – Тверские Москвичи (Алексей Шлепков, Владимир Заболотный, Василий Мелеховец, Денис Скоробогатов, Владимир Киктев) – 1:09:56

  3. Длинные в Мещерском (Григорий Сабиров, Руслан Хасанов, Максим Луковников, Михаил Гершун, Владислав Мигер) – 1:12:43 

Эстафета, женские команды

  1. Bionova girls (Светлана Дударь, Светлана Белавина, Екатерина Соколенко) – 1:20:15

  2. Сливки MyRUNo (Полина Ороспаева, Мария Пищенкова,Ольга Нелюбова, Гелла Хугинн, Наталия Ремизова) – 1:21:34

  3. MRRC – Женский Чарт (Антонина Ситалиева, Наталья Помазова, Арина Сухарева, Анастасия Громыко, Кристина Попсуева) – 1:25:17

Эстафета, смешанные команды

  1. MRRC – Чем тяжелее наркотик, тем легче атлетика (Андрей Филиппов, Дмитрий Калинин, Нинель Бышкина, Никита Никонов, Владимир Шаприцкий) – 1:09:28

  2. Bionova first (Алексей Савин, Евгения Индина, Юлия Конякина, Сергей Конякин, Ринас Ахмадеев) – 1:10:41

  3. Corsac-Гусь – до финиша допрусь (Екатерина Алексеева Екатерина, Артем Цибак, Алексей Федотов, Алексей Тимашов, Виктор Витраганов) – 1:11:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии будут доступны на сайте sport-images через пару дней.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Ринас Ахмадеев
любительский спорт
Алексей Савин
Бег
Забег
Календарь стартов
Юлия Конякина
Сергей Конякин
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