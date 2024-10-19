Результаты забега «Grom Relay Осень 2024»

В субботу 19 октября в Москве состоялся забег «Grom Relay Осень 2024». Участники соревновались на дистанции забега-спутника 4,2 км. Также прошла эстафета, где команда (от 2 до 5 человек) преодолевали 5 этапов по 4,2 км.

Забеги прошли на Малом велокольце в Крылатском, по ровному асфальтовому покрытию.

Результаты победителей и призеров:

4,2 км, мужчины

Александр Абрамов – 13:11 Иван Кураев – 13:30 Юрий Онищенко – 13:47

4,2 км, женщины

Евгения Яньшина (Румянцева) – 16:06 Ксения Федосеева – 16:33 Нина Ромашова – 16:52

Эстафета, мужские команды

Kukanov_team (Айдар Исхаков, Виталий Пашенцев, Никита Сталоверов, Дмитрий Белоусов, Александр Кустов) – 1:07:41 MRRC – Тверские Москвичи (Алексей Шлепков, Владимир Заболотный, Василий Мелеховец, Денис Скоробогатов, Владимир Киктев) – 1:09:56 Длинные в Мещерском (Григорий Сабиров, Руслан Хасанов, Максим Луковников, Михаил Гершун, Владислав Мигер) – 1:12:43

Эстафета, женские команды

Bionova girls (Светлана Дударь, Светлана Белавина, Екатерина Соколенко) – 1:20:15 Сливки MyRUNo (Полина Ороспаева, Мария Пищенкова,Ольга Нелюбова, Гелла Хугинн, Наталия Ремизова) – 1:21:34 MRRC – Женский Чарт (Антонина Ситалиева, Наталья Помазова, Арина Сухарева, Анастасия Громыко, Кристина Попсуева) – 1:25:17

Эстафета, смешанные команды

MRRC – Чем тяжелее наркотик, тем легче атлетика (Андрей Филиппов, Дмитрий Калинин, Нинель Бышкина, Никита Никонов, Владимир Шаприцкий) – 1:09:28 Bionova first (Алексей Савин , Евгения Индина, Юлия Конякина , Сергей Конякин , Ринас Ахмадеев ) – 1:10:41 Corsac-Гусь – до финиша допрусь (Екатерина Алексеева Екатерина, Артем Цибак, Алексей Федотов, Алексей Тимашов, Виктор Витраганов) – 1:11:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии будут доступны на сайте sport-images через пару дней.