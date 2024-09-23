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  • Результаты ультрамарафона Chechnya Wild Trail. Лидер был дисквалифицирован из-за несоблюдения правил
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Результаты ультрамарафона Chechnya Wild Trail. Лидер был дисквалифицирован из-за несоблюдения правил

22 сентября по горам Кавказского хребта в Чеченской Республике прошли трейловые забеги Chechnya Wild Trail 2024. 

Соревнования прошли на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи» на следующих дистанциях:

  • дистанция 95 км «Вершины гор» с набором высоты 4600 м. Маршрут проходил через горные хребты и перевалы мимо древних развалин и вековых башен;

  • дистанция 55 км «Лунный волк» с набором высоты 2500 м. Участники бежали по каменистым тропам мимо древних крепостей;

  • дистанция 35 км «Семь башен» с набором высоты 1600 м. Участники стартовали из старинного башенного комплекса XII века в селе Шарой и бежали по высокогорной тропе;

  • дистанция 10 км «Истанг» с набором высоты 460 м.

Также накануне забегов, 21 сентября, прошла велогонка на дистанции 55 км. Победителями стали Дмитрий Зубков и Марина Максимчук.

Победителем ультрамарафона на 95 км стал Азат Ахмадуллин. Фактически первым прибежал Георгий Клименко, спортсмен преодолел дистанцию на час быстрее победителя – за 16 часов 15 минут 21 секунду, но был дисквалифицирован из-за того, что в финишном створе был в одежде открывающей плечи.

Результаты победителей и призеров:

95 км, мужчины

  1. Азат Ахмадуллин – 17:14:51

  2. Антон Банковский – 17:55:36

  3. Вадим Власов – 18:34:46

95 км, женщины

  1. Татьяна Миловская – 19:25:40

  2. Ирина Зотова – 20:47:15

  3. Дарья Шарохина – 21:28:08

55 км, мужчины

  1. Станислав Сабокарь – 5:30:02

  2. Дмитрий Капстин – 6:21:27

  3. Дмитрий Кульга – 6:39:08

55 км, женщины

  1. Мария Маева – 6:09:24

  2. Екатерина Осьмакова – 6:19:02

  3. Ольга Баранова – 6:23:17

35 км, мужчины

  1. Алексей Мамарин – 3:29:09

  2. Валентин Девятьяров – 3:51:31

  3. Яков Френклах – 4:01:26

35 км, женщины

  1. Виктория Калинина – 4:00:33

  2. Светлана Проснева – 4:21:04

  3. Анна Чекалина – 4:57:42

10 км, мужчины

  1. Рамазан Маммаев – 1:08:09

  2. Исмаил Хасиков – 1:18:01

  3. Сергей Крепис – 1:19:14

10 км, женщины

  1. Валерия Ляпина – 1:19:40

  2. Юлия Золотухина – 1:21:02

  3. Юлия Иванова – 1:21:22

Результаты всех участников на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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