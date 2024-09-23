Результаты ультрамарафона Chechnya Wild Trail. Лидер был дисквалифицирован из-за несоблюдения правил
22 сентября по горам Кавказского хребта в Чеченской Республике прошли трейловые забеги Chechnya Wild Trail 2024.
Соревнования прошли на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи» на следующих дистанциях:
дистанция 95 км «Вершины гор» с набором высоты 4600 м. Маршрут проходил через горные хребты и перевалы мимо древних развалин и вековых башен;
дистанция 55 км «Лунный волк» с набором высоты 2500 м. Участники бежали по каменистым тропам мимо древних крепостей;
дистанция 35 км «Семь башен» с набором высоты 1600 м. Участники стартовали из старинного башенного комплекса XII века в селе Шарой и бежали по высокогорной тропе;
дистанция 10 км «Истанг» с набором высоты 460 м.
Также накануне забегов, 21 сентября, прошла велогонка на дистанции 55 км. Победителями стали Дмитрий Зубков и Марина Максимчук.
Победителем ультрамарафона на 95 км стал Азат Ахмадуллин. Фактически первым прибежал Георгий Клименко, спортсмен преодолел дистанцию на час быстрее победителя – за 16 часов 15 минут 21 секунду, но был дисквалифицирован из-за того, что в финишном створе был в одежде открывающей плечи.
Результаты победителей и призеров:
95 км, мужчины
Азат Ахмадуллин – 17:14:51
Антон Банковский – 17:55:36
Вадим Власов – 18:34:46
95 км, женщины
Татьяна Миловская – 19:25:40
Ирина Зотова – 20:47:15
Дарья Шарохина – 21:28:08
55 км, мужчины
Станислав Сабокарь – 5:30:02
Дмитрий Капстин – 6:21:27
Дмитрий Кульга – 6:39:08
55 км, женщины
Мария Маева – 6:09:24
Екатерина Осьмакова – 6:19:02
Ольга Баранова – 6:23:17
35 км, мужчины
Алексей Мамарин – 3:29:09
Валентин Девятьяров – 3:51:31
Яков Френклах – 4:01:26
35 км, женщины
Виктория Калинина – 4:00:33
Светлана Проснева – 4:21:04
Анна Чекалина – 4:57:42
10 км, мужчины
Рамазан Маммаев – 1:08:09
Исмаил Хасиков – 1:18:01
Сергей Крепис – 1:19:14
10 км, женщины
Валерия Ляпина – 1:19:40
Юлия Золотухина – 1:21:02
Юлия Иванова – 1:21:22
Результаты всех участников на сайте MyRace.
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