Результаты ультрамарафона Chechnya Wild Trail. Лидер был дисквалифицирован из-за несоблюдения правил

22 сентября по горам Кавказского хребта в Чеченской Республике прошли трейловые забеги Chechnya Wild Trail 2024.

Соревнования прошли на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи» на следующих дистанциях:

дистанция 95 км «Вершины гор» с набором высоты 4600 м. Маршрут проходил через горные хребты и перевалы мимо древних развалин и вековых башен;

дистанция 55 км «Лунный волк» с набором высоты 2500 м. Участники бежали по каменистым тропам мимо древних крепостей;

дистанция 35 км «Семь башен» с набором высоты 1600 м. Участники стартовали из старинного башенного комплекса XII века в селе Шарой и бежали по высокогорной тропе;

дистанция 10 км «Истанг» с набором высоты 460 м.

Также накануне забегов, 21 сентября, прошла велогонка на дистанции 55 км. Победителями стали Дмитрий Зубков и Марина Максимчук.

Победителем ультрамарафона на 95 км стал Азат Ахмадуллин. Фактически первым прибежал Георгий Клименко, спортсмен преодолел дистанцию на час быстрее победителя – за 16 часов 15 минут 21 секунду, но был дисквалифицирован из-за того, что в финишном створе был в одежде открывающей плечи.

Результаты победителей и призеров:

95 км, мужчины

Азат Ахмадуллин – 17:14:51 Антон Банковский – 17:55:36 Вадим Власов – 18:34:46

95 км, женщины

Татьяна Миловская – 19:25:40 Ирина Зотова – 20:47:15 Дарья Шарохина – 21:28:08

55 км, мужчины

Станислав Сабокарь – 5:30:02 Дмитрий Капстин – 6:21:27 Дмитрий Кульга – 6:39:08

55 км, женщины

Мария Маева – 6:09:24 Екатерина Осьмакова – 6:19:02 Ольга Баранова – 6:23:17

35 км, мужчины

Алексей Мамарин – 3:29:09 Валентин Девятьяров – 3:51:31 Яков Френклах – 4:01:26

35 км, женщины

Виктория Калинина – 4:00:33 Светлана Проснева – 4:21:04 Анна Чекалина – 4:57:42

10 км, мужчины

Рамазан Маммаев – 1:08:09 Исмаил Хасиков – 1:18:01 Сергей Крепис – 1:19:14

10 км, женщины

Валерия Ляпина – 1:19:40 Юлия Золотухина – 1:21:02 Юлия Иванова – 1:21:22

Результаты всех участников на сайте MyRace .