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Онлайн регистрация на Golden Ring Ultra Trail 100 закрылась за 35 минут. Трейловые забеги пройдут с 25 по 27 июля 2025 года

С 27 по 25 июля 2025 года в Суздале пройдет трейловый ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail от организаторов Running Heroes Russia. Онлайн-регистрация на титульную дистанцию 100 км закрылась за 28 минут, чуть позже кончились слоты и на остальные дистанции.

Также организаторы сообщили о том, что участники, которые не оплатили заказы в личном кабинете, могут это сделать до 23:59 14 октября.

Ультрамарафон GRUT считается самым массовым забегом – в 2024 году приняли участие 7000 участников.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Running Heroes Russia
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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