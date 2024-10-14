Онлайн регистрация на Golden Ring Ultra Trail 100 закрылась за 35 минут. Трейловые забеги пройдут с 25 по 27 июля 2025 года

С 27 по 25 июля 2025 года в Суздале пройдет трейловый ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail от организаторов Running Heroes Russia. Онлайн-регистрация на титульную дистанцию 100 км закрылась за 28 минут, чуть позже кончились слоты и на остальные дистанции.

Также организаторы сообщили о том, что участники, которые не оплатили заказы в личном кабинете, могут это сделать до 23:59 14 октября.

Ультрамарафон GRUT считается самым массовым забегом – в 2024 году приняли участие 7000 участников.