Организаторы лыжного марафона TOKSOVOCUP сообщили о переносе старта в «Охта Парк»

1 и 2 февраля 2025 года на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) пройдет лыжный марафон TOKSOVOCUP на дистанциях 50 и 30 км.

Старт проводился на базе «СКА» в Токсово (Всеволожский район Ленинградской области), но организаторы сообщили о переносе в «Охта Парк». Алексей Малахов, директор TOKSOVOCUP пояснил, что смена локации связана с «отсутствием возможности получения разрешения».

Круг будет составлять 12,5 км. Регистрация откроется 16-17 октября на сайте RussiaLoppet .