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Открылась регистрация на лыжный марафон «Галичское Заозерье». Старт пройдет 15-16 февраля

15-16 февраля в деревне Толтуново (Костромская область) пройдет лыжный марафон «Галичское Заозерье». Старт входит в серию RussiaLoppet. Маршрут забега будет проходить в окрестностях Галичского озера.

Участники будут соревноваться на следующих дистанциях:

  • 50, 25, 15 и 7,5 км свободным стилем;

  • 21 км классикой.

Принять участие в марафоне можно в составе эстафетной команды из 4 человек. Для детей доступны дистанции 1 км и 500 м, для подростков 2009-2012 годов рождения – 7,5 км и 3 км. Также состоится забег на охотничьих лыжах на дистанции 1000 м.

Стоимость участия на марафоне до 17 ноября составляет 2300 рублей, на дистанции 25 км – 2000 рублей, на дистанции 21 км классикой – 2000 рублей, на дистанции 15 км – 1400 рублей, на дистанции 7,5 км – 700 рублей, на дистанции 3 км – 500 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Galtropa
лыжные гонки
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