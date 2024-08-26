«После 6 часов бега видишь, кто ты на самом деле». Она работает завучем в спортшколе и бегает ультрамарафоны

Интервью с Антониной Юшиной.

В июле Антонина Юшина выиграла самый крупный российский ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail – забег, где участвовало более 7000 спортсменов, – на дистанции 100 километров. В начале июня она сбегала 90 километров на старейшем шоссейном ультрамарафоне Comrades в Южной Африке и попала в топ-10, а между этими стартами успела пробежать марафон «Белые ночи» и еще несколько забегов. Если вам кажется, что это много, то для Антонины это привычный «рабочий режим» в отпуске.

Юшина – абсолютная чемпионка на ультрадистанциях. Несмотря на высокие результаты, она работает завучем в обычной спортивной школе в Челябинской области. Мы поговорили со спортсменкой о том, что ей дают страдания на ультрадистанциях и как воспитание брата-тренера помогло достичь успеха в спорте.

Наступила на улей во время прохождения дистанции, но все равно добежала ультрамарафон и даже выиграла его

– Тоня, вы уже четвертый раз выигрываете на дистанции 100 километров на самом популярном ультрамарафоне в России – Golden Ring Ultra Trail. Как прошел забег в этот раз?

– Ультратрейл – это всегда приключения. Этот год не был исключением.

На 24-м километре я наступила на улей и меня укусила оса. А у меня аллергия. Я сильно испугалась, почувствовала, как нога начала опухать. Бежала и боялась, но старалась не думать об этом и сильно не паниковать. Добежала до пункта питания на 30-м километре и выпила антигистаминное. Хорошо, что там нашлось лекарство.

Через 20 минут меня сильно потянуло в сон, поскольку у антигистаминного есть седативный эффект. Я очень хотела спать, приходилось иногда бить себя по щекам. Старалась держать темп, но были участки, где он сильно проседал из-за моего состояния. Но задел, сделанный до 30-го километра, помог – соперницы не догнали, к счастью.

Я очень боялась остаться одна в лесу, потому что хотела прилечь под елочку и поспать. Поэтому бежала с парнями, так хотя бы отвлекалась на что-то. Думала, что будет досадно, если закончу гонку, жалко подготовку всю и труды.

Так я промучилась до заброски, которая находилась на 70-м километре. Там выпила энергетик и очухалась.

Вообще все прошло отлично, за исключением этого случая. Погода за все годы моего участия была лучшей: утром – туман, затем дождь, не жарко.

– Вы пересекли финиш с улыбкой на лице, как будто вам далось это легко. Какой у вас был темп?

– Средний темп на гонку был 5:13 мин/км, и это не самое быстрое для меня на этом старте. После 101-го километра уже бежала спокойно, чтобы сохранить силы и резерв на следующие старты. Знала, что вторая участница была более чем в 13 минутах от меня, поэтому можно было не переживать. Вообще этот старт дался легче, чем предыдущие, поскольку не добавляла темп.

– Почему на финише все были такие грязные, а вы нет?

– На дистанции встречаются болота, броды, пески, леса, поля… А я на крайнем пункте питания, на 101 км, всегда умываюсь, поскольку знаю, что дальше уже не будет бродов и болот. Поэтому каждый раз прибегаю более-менее чистая.

– Какая у вас была подготовка к ультрамарафону?

– Я сначала восстанавливалась после марафона «Белые ночи», затем набрала небольшой беговой объем и сделала контрольную длительную тренировку 50 км.

– 9 июня у вас был ультрамарафон Comrades, 29-го – марафон «Белые ночи», то есть всего 20 дней. Реально ли восстановиться за такой короткий промежуток?

– Вообще у меня частая практика – бежать старты с коротким промежутком времени, поэтому я привыкла. Восстановления хватило, но чтобы скорость немножко подтянуть – этого не хватило. После ультры тяжеловато было разгоняться. Так что на марафоне в плане выносливости все хорошо было, а в плане скорости – не очень.

Я другим такого не рекомендую, конечно, но мне длинные дистанции даже легче даются, чем более короткие. Короткие быстрее бежать нужно.

Мечтала пробежать Comrades с 2019 года, но попала на забег только в 2024-м с помощью сбора в соцсетях

– Еще год назад вы говорили, что была сложная ситуация со слотами и пропало желание ехать на Comrades. Что случилось за этот год, что вы решили стартовать?

– Это вообще неожиданно все было. Я бежала зимой марафон в Екатеринбурге, а Алексей Береснев (бегун, ультрамарафонец, участник Comrades – Спортс’’) тоже его выиграл. Потом подошел ко мне и спросил: «А ты что на Comrades не едешь?» Я рассказала, что уже не первый год пытаюсь туда попасть и все время какие-то непреодолимые препятствия.

В 2019 году я зарегистрировались на забег 2020 года. Купила слот за 20 000 рублей, сразу приобрела билеты на самолет – чем заранее покупаешь, тем дешевле. Тогда это стоило 90 000 рублей. В 2020-м начался ковид, организаторы сказали, что переносят соревнования и слоты на следующий 2021 год. Билеты на самолет у меня не получалось вернуть, долгие разбирательства были. Я уже вымоталась и думала не бежать в 2021-м, потому что с деньгами проблемы были.

Потом вроде остыла, решила еще раз попробовать. Но тогда по семейным обстоятельствам не получилось. И вот в этом году, в феврале, ко мне подходит Леша. Я объясняю, что уже устала, надоело, не получается у меня улететь, то одно, то другое. Он говорит: «Давай поможем тебе, соберем деньги, я помогу с регистрацией». Я отвечаю: «Ну ладно, давай». Хочет человек – пусть помогает.

Регистрация уже была закрыта, но в апреле – окно, когда продаются дополнительные слоты. Леша тогда открыл сбор средств ВКонтакте, просто написал на стене: «Помогите Юшиной пробежать Comrades». Много знакомых спортсменов скидывали деньги, многие мне писали. Сначала думали, что Лешу взломали, потому что он вообще без предупреждения сделал этот пост. Деньги быстро собрали . Мир не без добрых людей. Я безумно благодарна им за это.

Потом Леша написал: «Тоня, мы тебе слоты купили». И все как-то так быстро пошло-поехало. Раз само идет в руки, почему бы не бежать?

– Как добирались до Южной Африки?

– Дорога сложная была. С Челябинска летела до Москвы, с Москвы до Дохи (Катар), с Дохи до Йоханнесбурга, с Йоханнесбурга до Дурбана (ЮАР).

Уже не помню, но заняло это около 24 часов, даже больше. Например, с Москвы до Дохи перелет длится 8,5 часов, плюс там 10 часов ожидания было, потом еще мы летели 5,5 часов, потом еще 5 часов ожидания и еще час до Дурбана.

– Такой сложный путь стоил всех эмоций от старта?

– Однозначно да, потому что это очень конкурентный забег с элитными спортсменами. Очень классная поддержка, на протяжении 86 километров вдоль трассы люди кричат настолько громко, что даже не слышно своего дыхания. Атмосфера нереальная. Это один из самых эмоциональных стартов в моей жизни.

– Вы стартовали из элиты?

– Да, мне повезло, сразу пустили в элиту за счет того, что у меня марафон есть из трех часов. Было очень удобно в этом плане, потому что не было «толкухи», и я стояла во втором ряду. Из первого ряда стартовали те мужчины и женщины, кто попадал в десятку. Из второго ряда – те, кто бегут марафон из трех часов и быстрее.

– Еще такой момент: в результатах вы значились как Anonymous. Почему не под своим именем?

– Что-то у меня чип не сработал, я не знаю, как это получилось. Я до конца бежала анонимно (смеется). Те, кто знают меня и болели, сразу поняли, что это я. Хотя были и те, кто потерял меня, думали, что я сошла или что-то в этом роде. Всякое бывает, да.

– Какой был план на гонку и что удалось?

– У меня был план-минимум и план-максимум. План-минимум выполнен – попасть в десятку, потому что десятку награждают, это очень почетно. План-максимум, к сожалению, не получился, но я понимаю из-за чего. Не хватило подготовки. Я же только в апреле узнала, что побегу Comrades, и до последнего не верила. Мне казалось – что-нибудь произойдет и я не полечу. Пока на стартовой линии не оказалась, пока обратный отсчет не начался, не верила, что буду бежать. Поэтому не хватало именно горной подготовки. Но это еще из-за работы, конечно, потому что я не могла уехать куда-либо. Еще было несколько лишних стартов.

Я была наслышана о Comrades, это исторический, очень массовый забег. Было интересно посмотреть, как у меня получится пробежать. Хочу в следующем году тоже участвовать, но уже с нормальной подготовкой, именно с горной.

– Правда ли, что наши трейлраннеры самые сильные? В шоссейных марафонах лучшие, как правило, кенийцы, их не обогнать. А в ультрамарафонах россияне из года в год одни из первых. Митяевы, Александра Морозова.

– В принципе, да, у нас конкурентные бегуны. Перед нами на Comrades кенийки были, и в горку они бежали не очень. С горы спускались хорошо, а в горку – у них мышц как будто не хватает. Они все такие худенькие: на связках, на сухожилиях бегут. Даже вот марафонцев хороших взять, они же скоростные, не на мышцах бегут, а именно на связках, грубо говоря. А горы и трейл – это все-таки про мышцы, то есть чтобы вверх бежать – надо именно сильные мышцы иметь. На связках далеко в горы не убежишь.

– Я смотрю на вас, и вы тоже худенькая.

– Это у меня верх худенький, а низ – совсем нет. Ноги мышечные. Я когда стояла рядом с эфиопками и кенийками, смотрела на свои ноги, на их ноги, и мне казалось, что я вообще прям здоровяк. Разница колоссальная.

Бежала Comrades под нейтральным флагом, но никто об этом не предупреждал

– Вы на Comrades под каким флагом выступали?

– У нас там нейтральный флаг был нарисован. Но зарегистрированы мы были как из России.

– Вы договаривались об этом заранее, что в нейтральном статусе будете выступать?

– Нет, нас никто не спрашивал.

– Просто это же коммерческий старт…

– Ну да, я тоже удивилась. Думала будет хотя бы в трансляции, где подписано кто откуда, наш флаг, но нет. Ну, видимо, так решили организаторы.

– Сколько вы получили по деньгам? Топ-10 же награждают.

– Денег пока нет, но там, по-моему, 310 тысяч рублей без налога.

Сначала нам скинут результаты за допинг-контроль. Деньги, как мне сказали те, кто уже попадал в десятку, будут где-то в октябре. Но с этим тоже сложности, там надо специальную карту делать, чтобы налог был меньше, с ним эти 310 тысяч еще меньше будут.

– Это был ваш первый международный старт?

– Я один раз в 2019 году бежала Амстердамский марафон. За 2:53 пробежала, не очень результат. Там тоже была ошибка – я за неделю до этого еще один марафон бежала. Больше ехала, чтобы посмотреть страну. И в принципе на марафон интересно было попасть.

– В прошлом году вы тоже на какой-то международный старт собирались.

– Это был ультрамарафон в Хорватии – ISTRIA 100 by UTMB. Я хотела там 100 километров бежать. Организаторы предоставили слоты бесплатно, потому что PI хороший (индекс для оценки уровня трейлраннеров – Спортс’’). Я забронировала гостиницу, хотела билеты покупать. Забег должен был быть в апреле. В марте пришло письмо на почту, что русских и белорусов не ждут. И опять мы деньги потеряли за жилье, а там это недешево стоит.

Встает в 5:30, чтобы потренироваться перед основной работой

– Вы состоите в сборной Челябинской области по альпинизму…

– Да, это из-за скайраннинга. И в сборной по ски-альпинизму еще.

– Скайраннинг ближе к альпинизму, чем к легкой атлетике?

– Это ни то, ни другое, вид такой спорный. Это бег, да, но это все – на высоте от 2000 м и выше, и набор [высоты] там обычно хороший. Но нет такого, что со страховкой лазишь.

– А как вы попали в сборную по ски-альпинизму?

– Меня знакомый позвал выступить за нашу область [Челябинскую] на одном из этапов кубка России. Все проходило относительно недалеко от моего поселка, в Магнитогорске, на Банном (горнолыжный курорт – Спортс’’). Я тогда готовилась к ультратрейлу, но заболела и не поехала на старт. Поэтому решила попробовать впервые ски-альпинизм – никогда не стояла на горных лыжах и вообще про этот вид спорта мало что знала, но было интересно попробовать что-то новое.

Выступила на этапе Кубка России и заняла второе место. После этого меня пригласили на Эльбрус выступить за область на чемпионате России. Я согласилась. Там и была моя вторая вертикальная гонка, где я заняла второе место.

– Разве это реально, вот так без подготовки занять второе место?

– Это вертикальная гонка, без спусков, только вверх ехать. Если физуха хорошая, то все реально. Техника подъема только не очень хорошая была.

– Нахождение в сборных дает вам что-то?

– Мне нет. Единственное, в этой поездке на чемпионат России по ски-альпинизму оплачивали проживание и перелет.

– Зачем вы тогда продолжаете там состоять?

– Я туда не специально же записалась. Все, кто входят в тройку призеров на чемпионате России или на этапах Кубка России, автоматически попадают в сборную.

– Давайте поговорим про вашу основную работу. В чем конкретно заключается работа завуча в спортивной школе?

– Документация. Да я все делаю. Рабочий табель, вся методическая работа, проверка журналов, ведение журналов, с персоналом работаю, то есть, с тренерами. Рабочие программы, учебные планы, годовые и так далее… Ой, не хочу про работу (смеется). Много всего приходится делать, на самом деле. Из-за того, что у нас нет секретаря, надо еще и секретарскую работу делать. То есть приказы внутренние и внешние, документация исходящая, письма входящие, обработка. Отчетности очень много. Плюс еще веду сайт нашей школы спортивной.

– Сколько задач!

– И все это бумажное и за компьютером постоянно.

– Вы общаетесь с учениками?

– Да, бывает, конечно. Есть многие, кто подписан на меня, кто в друзья «Вконтакте» добавлены, смотрят, читают посты.

– Что они говорят вам? Мне кажется, вы их вдохновляете, мотивируете.

– «Как можно столько бегать?» (смеется) Многим интересно, да. Некоторые тоже хотят попробовать что-то такое сбегать. У меня же брат мой, двойняшка, работает в школе у нас, тренирует детей и меня тоже.

– Как у вас получается совмещать работу, тренировки и семью?

– Я всегда отшучиваюсь, что у меня нет своих детей, поэтому у меня много времени.

Сидячая работа, как бы это странно ни звучало, – это физически тяжело. Нагрузка идет на поясницу, на спину, на тазобедренный сустав. Хочется движения, чтобы это все разогнать.

Иногда, когда нервяк на работе начинается, а он у нас частенько бывает, выходишь побегать, и все как рукой снимает. После тренировок действительно становится легче. Многие спортсмены-любители, кто у меня тренируются, тоже работают за компьютером, и после бега говорят: «Вот это кайф. Прям сразу жить захотелось».

– Какой у вас примерно распорядок дня? С 8 до 17 часов вы на работе?

– По-разному бывает, зависит от этапа подготовки к соревнованиям. Когда я начинаю набирать объемы, то встаю в 5:30, иду на тренировку, отбегаю обычно 15 километров, быстренько моюсь, кушаю, потом иду на работу к 8:00, работаю, прихожу домой, переодеваюсь, иду бегать. После тренировки прихожу домой, делаю основные дела по работе и прочее, ложусь спать. А когда нет нагрузки по объему, то просто встаю в 7:00, собираюсь на работу, вечером бегаю и делаю основные дела.

– Комфортно вставать так рано?

– На самом деле, мне очень тяжело. Я себя заставляю, я вообще не ранняя пташка. Сейчас у меня отпуск и могу проснуться в 10–11. Причем я могу спать по 9–10 часов, но когда у меня уже нагрузка такая, приходится в 5:30 вставать. Я себя заставляю.

Первый километр просыпаюсь, еще глаза открываю. Понимаю, что если я не выйду на эту тренировку, то не будет нужного объема. Потом, когда прихожу на работу, после бега тоже немножко заряд чувствуется. Хотя к 12-ти, бывает, залипаю. Спать хочется.

– Как выработать такую дисциплину?

– Мне кажется, это годами уже выработано, потому что уже не первый год бегаю. Мне нравится бегать, и это самое главное. Причем неважно, какой будет бег и какой темп, в какое время года: зимой, летом или весной. В дождь, во вьюгу, в −30, без разницы. Единственное, в +30 тяжело бегать. Мне проще в −30 пробежать, чем в +30. Я зимой себя очень комфортно чувствую.

– Вы утром только большие объемы делаете, по 15 километров?

– Для меня это немного. Уже привычно. Я даже ради десятки не пойду – дольше одеваться, особенно зимой. А вечером по-разному, бывает 15, 20, иногда 30 километров, тоже от тренировок зависит. Соответственно, интенсивность тоже разная.

– Каждый день?

– Нет, у меня в понедельник отдых. У меня в понедельник на работе очень сильный загруз обычно бывает, и поэтому этот день – самый «комфортный» для отдыха.

– У вас бывает вообще свободное от тренировок и работы время?

– Да, в зимний период и осенний, когда межсезонье. Это прям вообще кайф. Уже поменьше бегаю. Тренировок практически нет. Я начинаю читать, гулять. Делать то, что обычно не могу себе позволить.

Ультрамарафоны – «маленькая жизнь» и способ увидеть, кто ты на самом деле

– Почему вы вообще бегаете ультрадистанции? Почему нельзя было остановиться на марафоне?

– Все, кто бегают ультрамарафоны, говорят, что это маленькая жизнь. Я с этим согласна. Где-то после 6 часов бега начинаешь себя видеть полностью – кто ты на самом деле. Все начинается с внутреннего разговора с самим собой. На финише испытываешь эмоции именно от преодоления. От марафона у меня нет такого. Эмоциональный фон после ультрамарафонов повышен, независимо от того, как финишируешь. Есть ощущение огромного счастья.

Поэтому мне хочется попробовать что-нибудь еще более длинное. Наподобие суточного [забега].

– О чем вы думаете, когда бежите такие длинные дистанции?

– Сначала думаю про текущее состояние, про питание. Такие технические моменты. А затем начинаются мысли о бытие, о себе, о жизни в целом. Это может быть даже что-то не спортивное, а личное. Какие-то моменты иногда вспоминаю. Иногда думаю: зачем мне это все? Но даже когда тяжело, все равно получаю удовольствие, как бы это странно не звучало. Это преодоление себя, того, что я могу, и это ощущение мне нравится.

– Будто психотерапия.

– Да-да, есть такое. Серьезно. Как будто у психолога побывал.

– Зачем вообще так страдать? Я читала ваши заметки. То живот прихватит, то спазм диафрагмы, то ногу ударите.

– В такие моменты я чувствую, что я живу. Именно живу полноценно, и как будто это дополняет мою жизнь.

Я часто думаю: если бы не спорт, то что? Ну, хожу на работу, ну, работаю. Можно куда-нибудь поехать отдохнуть или еще что-то в этом роде, но все равно я не могу сидеть на месте. Мне этого на работе хватает.

Все остальное время хочется двигаться. Даже вдохновлять людей. Если замотивирую и кто-то встанет с дивана, то я буду очень рада этому. Потому что жить на диване можно всегда успеть. Двигаться и ощущать жизнь в активности – в этом и есть кайф.

У меня много знакомых, кто сидел на диване с пивом, курили, а потом начали бегать.

Если физическую нагрузку давать грамотно, то как ни крути, это продлевает жизнь. Я же не говорю, что, все, погнали, бегайте ультры и суточные. Я имею в виду активность для здоровья и организма.

– Ультрамарафоны – эта история вообще про здоровье?

– Если с грамотным подходом, то вполне. Подходить к ультрамарафону надо с нужной нагрузкой и подготовкой. Важны правильное восстановление, питание, режим.

– Если я с нуля хочу пробежать ультру, что мне для этого надо делать?

– Начать тренироваться, но, естественно, не за год, а то это издевательство над собой получится. Сначала нужно сбегать с малого (начинать с маленьких дистанций – Спортс’’), а если прям совсем с нуля, то начинать бег нужно через ходьбу.

Нужно обязательно часы и пульсометр купить, чтобы пульс контролировать. Можно тренера найти.

Истязать себя сразу какими-то десятикилометровыми пробежками и сумасшедшим пульсом – я это вообще не приветствую.

– Через сколько лет можно ультрамарафон пробежать?

– Это индивидуально. Зависит еще от того, какое детство было, была ли какая-то база, была ли активность у человека – в этом случае ультру можно будет сбегать быстрее.

Несмотря на объемы тренировок и высокие результаты на соревнованиях, не считает себя профессиональной спортсменкой

– Какой вообще у вас был самый сложный забег?

– Это был старт Анапа Pro Trail, где я бежала 70 километров. Я была не готова, просто спонтанно зарегистрировалась на трейл, уже межсезонье было.

У меня тогда самый большой объем был 50 километров (тренировочный объем в неделю – Спортс’’) – это очень мало для того, чтобы бежать 70 километров. Но я решилась, побежала, и где-то на последних 13 километрах «капнула». Это значит, что все, организм больше ничего не может. Я последние 13 километров чуть ли не пешком шла. Был очень сильный дождь и ветер с моря дул. Было холодно, я не могла есть нормально, питание не шло. Тошнило, хотелось сойти, физически и морально было очень тяжело.

Не знаю, как добежала, почти пешком дошла. Хотела в кустах полежать, но сходить было просто некуда, пришлось поэтому добираться до финиша. Еще выиграть умудрилась, так как первые 50 километров хорошо бежала, по темпу. Этот старт я очень сильно запомнила и решила, что никогда не нужно бежать, неважно какой старт, без подготовки. Прибежала вся бледная, с синими губами. Очень плохо было.

– «Капнуть» – это про физическое состояние?

– Да, когда сахар упал, голова мутнеет, мозг уже не соображает, тело как будто не хочет движения, трясет. То есть как будто голодный.

– Вы упоминали PI – performance index. Что это вообще такое для трейлраннера? Какие преимущества дает?

– Это как уровень спортсмена, грубо говоря. Есть много критериев, по которым начисляются баллы. Скорость, темп, по-моему, даже погоду учитывают, расстояние, набор высоты (баллы начисляются после каждого соревнования с поправкой на условия гонки – Спортс’’).

За счет этого индекса можно посмотреть, кто как примерно бежит. Также можно на многие старты, особенно европейские, зарегистрироваться бесплатно. Либо с 50% скидкой. У нас в России есть тоже старты, где за счет высокого индекса можно бесплатно получить слот.

– Какие российские старты дают бесплатный слот за высокий PI?

– Например, Golden Ring Ultra Trail в Суздале (старт, который Антонина выиграла в июле в четвертый раз – Спортс’’). Это самый массовый ультрамарафон в России. У этих организаторов – Running Heroes Russia – прописаны условия в положении, что при хорошем индексе они либо 50% скидку дают, либо без оплаты предоставляют слот.

– Вы год назад говорили, что бег для вас – это хобби. Но ваш PI – 737, а у профессиональной атлетки Екатерины Митяевой – 774.

– У нас же много в России таких, кто бегает и при этом работает, и на хорошем спортивном уровне. Это, мне кажется, уже нормально. В Европе это обычная практика. Многие марафонцы очень быстро бегут, при этом у них и работа, и семья, и дети.

Детство с тремя братьями помогло воспитать боевой характер

– Вы не думаете посвятить себя полностью бегу?

– Мне кажется, у меня пока такой жизненный баланс между работой и бегом. Пока все устраивает. Как надоест, так может быть.

– У вас сейчас самый пик формы?

– По сути да. Начинается вот. Хотя, в принципе, ультрамарафоны можно бегать и в 40 лет, причем конкурентно, и в 45. Например, если Comrades взять, там были бегуны, которые попали в десятку, кому по 40-43 года.

– Видела, что вы на одной из гонок заняли пятое место в абсолюте и обогнали многих мужчин. Каково это?

– Какая разница, мужчина или женщина. Я с мужчинами точно не соревнуюсь.

– А женщин хочется обгонять?

– С женщинами интересно соревноваться, конечно, это уже отдельная тема. Это добавляет интереса, азарта и в какой-то степени заставляет тренироваться, выходить в 5:30 утра.

Конечно, еще хочется быть быстрее, чем вчера. То есть сама с собой тоже люблю посоревноваться.

– Ваш такой боевой характер может быть из-за того, что вы росли с тремя братьями?

– Да, однозначно, 100%. Мама у нас была «ух», с ней не расслабишься.

Мы постоянно с братьями в футбол играли вместе. Они с друзьями звали меня, и я соглашалась. Часто было такое, что в футбол играем, и я одна из девочек. Причем они никогда не жалели меня, всегда на равных играли, и мне это нравилось.

– Вместо кукол – футбол с мальчишками?

– Да. Футбол, догонялки, пряталки. Всякие, обязательно активные, игры.

– Брат Петр называет вас в комментариях братом.

– Это у нас свои шуточки. Он мне все время говорит, что у него должен был брат родиться, а не сестра.

– Петр – ваш тренер. Какой он с вами на тренировках?

– Ой, он когда начинал, вообще очень суровый был, жесткий тренер, но я очень благодарна ему за это. Он сделал меня такой, что я ничего не боюсь: ни соревнований, ни бега, ни стартов.

– А в чем он был жестким?

– Не щадил и морально тоже воспитывал. С меня спрос был огромный. Но я рада. Есть те, кого пряником нужно тренировать, а кого-то – кнутом. Мне кнутом помогло.

Например, мы пришли на тренировку, где нужно было сбегать пять раз по тысяче [метров], и после этого трешку (3 км – Спортс’’) по личке. Говорю: я не смогу. А он: «В смысле ты не сможешь?» В общем, я бегала эти тысячи до тех пор, пока мне там плохо не стало. Начался сильный дождь на стадионе, все начали расходиться, а мы еще пошли прыгать по лесенкам. Прыгаю, скачу. Петя подходит: «Что ты там говорила, не можешь? Все ты можешь».

С тех пор я не говорю «не могу», «не получается». Сейчас он меня уже не воспитывает, я сама знаю, что к чему. Напишет тренировку, я пойду и сделаю без проблем. Даже не буду спрашивать, зачем и почему.

– Мне кажется, такое часто происходит, когда тренируешь или учишь близких – с них спрос больше.

– Я тоже это замечала у знакомых, что нет поблажек, с родственниками более сурово и жестко.

– Вы с Петром часто стартуете вместе. Помогает ли вам это преодолевать дистанцию, зная, что ваш близкий тоже на старте?

– Это скорее больше я переживаю. Поэтому иногда не то, что мешает, но отвлекает. Я могу бежать и думать, как там бежит Петя. Прибегаю на финиш и спрашиваю: ну как он? Каким стал? То есть про него сразу первый вопрос.

Думаю, он тоже переживает. Просто не всегда открыто это показывает.

– Многие профессиональные спортсмены бегают в сезон по 2-3 марафона, а у вас очень много стартов. Кто решает, как часто вы будете стартовать?

– Вместе. Но я и не профессиональная [бегунья], поэтому могу стартовать сколько захочу. И я не все старты бегу на все 100%, выжимая себя.

– Вы не считаете себя профессиональным спортсменом?

– Профессиональные спортсмены не работают, начнем с этого. Они живут на сборах, тренируются, у них все подчинено спорту. А я не была на сборах и работаю как большинство любителей. Просто бегаю с более-менее хорошим результатом.

Я бы не стартовала так часто, если бы была профи. Плюс если бы я была нормальным, адекватным профи, я бы бежала либо асфальтовые марафоны, либо трейлы, либо скайраннинг-гонки – что-нибудь одно. У меня же все вперемешку, винегрет такой хороший получается.

Я бегу, потому что мне нравится. Что хочу, то и бегу, вот и все. Слава богу, меня никто не заставляет бежать что-либо конкретное.

– То есть вы что-то между профессионалом и любителем?

– Ну да, такая прослойка непонятная. Меня постоянно спрашивают, к кому меня относить, и я не знаю, если честно. Я любитель именно от слова «люблю». Если бы не любила, я бы и не бегала.

– Но ведь наслаждаться бегом можно и с менее высокими результатами?

– Я не считаю, что бегаю много (смеется). Мне нравятся мои нагрузки, нравится участвовать в соревнованиях, их атмосфера, адреналин.

– Какие у вас вообще планы?

– Бежать, пока хочется – любой старт, который мне понравится. Вот будет горный трейл в Кейптауне в ноябре. Слот мне уже организаторы бесплатно предоставили, как раз из-за хорошего PI. Скоро буду билеты покупать. Сто километров хочу сбегать.

Россиянка выиграла сложнейший в мире забег – 90 км по пустыне с препятствиями. Мы с ней поговорили

«За час до финиша была галлюцинация». Каково проплыть 76 км за сутки

Фото: vk.com/tonyara93 ; comrades.com