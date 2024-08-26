«После 6 часов бега видишь, кто ты на самом деле». Она работает завучем в спортшколе и бегает ультрамарафоны
Интервью с Антониной Юшиной.
В июле Антонина Юшина выиграла самый крупный российский ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail – забег, где участвовало более 7000 спортсменов, – на дистанции 100 километров. В начале июня она сбегала 90 километров на старейшем шоссейном ультрамарафоне Comrades в Южной Африке и попала в топ-10, а между этими стартами успела пробежать марафон «Белые ночи» и еще несколько забегов. Если вам кажется, что это много, то для Антонины это привычный «рабочий режим» в отпуске.
Юшина – абсолютная чемпионка на ультрадистанциях. Несмотря на высокие результаты, она работает завучем в обычной спортивной школе в Челябинской области. Мы поговорили со спортсменкой о том, что ей дают страдания на ультрадистанциях и как воспитание брата-тренера помогло достичь успеха в спорте.
Наступила на улей во время прохождения дистанции, но все равно добежала ультрамарафон и даже выиграла его
– Тоня, вы уже четвертый раз выигрываете на дистанции 100 километров на самом популярном ультрамарафоне в России – Golden Ring Ultra Trail. Как прошел забег в этот раз?
– Ультратрейл – это всегда приключения. Этот год не был исключением.
На 24-м километре я наступила на улей и меня укусила оса. А у меня аллергия. Я сильно испугалась, почувствовала, как нога начала опухать. Бежала и боялась, но старалась не думать об этом и сильно не паниковать. Добежала до пункта питания на 30-м километре и выпила антигистаминное. Хорошо, что там нашлось лекарство.
Через 20 минут меня сильно потянуло в сон, поскольку у антигистаминного есть седативный эффект. Я очень хотела спать, приходилось иногда бить себя по щекам. Старалась держать темп, но были участки, где он сильно проседал из-за моего состояния. Но задел, сделанный до 30-го километра, помог – соперницы не догнали, к счастью.
Я очень боялась остаться одна в лесу, потому что хотела прилечь под елочку и поспать. Поэтому бежала с парнями, так хотя бы отвлекалась на что-то. Думала, что будет досадно, если закончу гонку, жалко подготовку всю и труды.
Так я промучилась до заброски, которая находилась на 70-м километре. Там выпила энергетик и очухалась.
Вообще все прошло отлично, за исключением этого случая. Погода за все годы моего участия была лучшей: утром – туман, затем дождь, не жарко.
– Вы пересекли финиш с улыбкой на лице, как будто вам далось это легко. Какой у вас был темп?
– Средний темп на гонку был 5:13 мин/км, и это не самое быстрое для меня на этом старте. После 101-го километра уже бежала спокойно, чтобы сохранить силы и резерв на следующие старты. Знала, что вторая участница была более чем в 13 минутах от меня, поэтому можно было не переживать. Вообще этот старт дался легче, чем предыдущие, поскольку не добавляла темп.
– Почему на финише все были такие грязные, а вы нет?
– На дистанции встречаются болота, броды, пески, леса, поля… А я на крайнем пункте питания, на 101 км, всегда умываюсь, поскольку знаю, что дальше уже не будет бродов и болот. Поэтому каждый раз прибегаю более-менее чистая.
– Какая у вас была подготовка к ультрамарафону?
– Я сначала восстанавливалась после марафона «Белые ночи», затем набрала небольшой беговой объем и сделала контрольную длительную тренировку 50 км.
– 9 июня у вас был ультрамарафон Comrades, 29-го – марафон «Белые ночи», то есть всего 20 дней. Реально ли восстановиться за такой короткий промежуток?
– Вообще у меня частая практика – бежать старты с коротким промежутком времени, поэтому я привыкла. Восстановления хватило, но чтобы скорость немножко подтянуть – этого не хватило. После ультры тяжеловато было разгоняться. Так что на марафоне в плане выносливости все хорошо было, а в плане скорости – не очень.
Я другим такого не рекомендую, конечно, но мне длинные дистанции даже легче даются, чем более короткие. Короткие быстрее бежать нужно.
Мечтала пробежать Comrades с 2019 года, но попала на забег только в 2024-м с помощью сбора в соцсетях
– Еще год назад вы говорили, что была сложная ситуация со слотами и пропало желание ехать на Comrades. Что случилось за этот год, что вы решили стартовать?
– Это вообще неожиданно все было. Я бежала зимой марафон в Екатеринбурге, а Алексей Береснев (бегун, ультрамарафонец, участник Comrades – Спортс’’) тоже его выиграл. Потом подошел ко мне и спросил: «А ты что на Comrades не едешь?» Я рассказала, что уже не первый год пытаюсь туда попасть и все время какие-то непреодолимые препятствия.
В 2019 году я зарегистрировались на забег 2020 года. Купила слот за 20 000 рублей, сразу приобрела билеты на самолет – чем заранее покупаешь, тем дешевле. Тогда это стоило 90 000 рублей. В 2020-м начался ковид, организаторы сказали, что переносят соревнования и слоты на следующий 2021 год. Билеты на самолет у меня не получалось вернуть, долгие разбирательства были. Я уже вымоталась и думала не бежать в 2021-м, потому что с деньгами проблемы были.
Потом вроде остыла, решила еще раз попробовать. Но тогда по семейным обстоятельствам не получилось. И вот в этом году, в феврале, ко мне подходит Леша. Я объясняю, что уже устала, надоело, не получается у меня улететь, то одно, то другое. Он говорит: «Давай поможем тебе, соберем деньги, я помогу с регистрацией». Я отвечаю: «Ну ладно, давай». Хочет человек – пусть помогает.
Регистрация уже была закрыта, но в апреле – окно, когда продаются дополнительные слоты. Леша тогда открыл сбор средств ВКонтакте, просто написал на стене: «Помогите Юшиной пробежать Comrades». Много знакомых спортсменов скидывали деньги, многие мне писали. Сначала думали, что Лешу взломали, потому что он вообще без предупреждения сделал этот пост. Деньги быстро собрали. Мир не без добрых людей. Я безумно благодарна им за это.
Потом Леша написал: «Тоня, мы тебе слоты купили». И все как-то так быстро пошло-поехало. Раз само идет в руки, почему бы не бежать?
– Как добирались до Южной Африки?
– Дорога сложная была. С Челябинска летела до Москвы, с Москвы до Дохи (Катар), с Дохи до Йоханнесбурга, с Йоханнесбурга до Дурбана (ЮАР).
Уже не помню, но заняло это около 24 часов, даже больше. Например, с Москвы до Дохи перелет длится 8,5 часов, плюс там 10 часов ожидания было, потом еще мы летели 5,5 часов, потом еще 5 часов ожидания и еще час до Дурбана.
– Такой сложный путь стоил всех эмоций от старта?
– Однозначно да, потому что это очень конкурентный забег с элитными спортсменами. Очень классная поддержка, на протяжении 86 километров вдоль трассы люди кричат настолько громко, что даже не слышно своего дыхания. Атмосфера нереальная. Это один из самых эмоциональных стартов в моей жизни.
– Вы стартовали из элиты?
– Да, мне повезло, сразу пустили в элиту за счет того, что у меня марафон есть из трех часов. Было очень удобно в этом плане, потому что не было «толкухи», и я стояла во втором ряду. Из первого ряда стартовали те мужчины и женщины, кто попадал в десятку. Из второго ряда – те, кто бегут марафон из трех часов и быстрее.
– Еще такой момент: в результатах вы значились как Anonymous. Почему не под своим именем?
– Что-то у меня чип не сработал, я не знаю, как это получилось. Я до конца бежала анонимно (смеется). Те, кто знают меня и болели, сразу поняли, что это я. Хотя были и те, кто потерял меня, думали, что я сошла или что-то в этом роде. Всякое бывает, да.
– Какой был план на гонку и что удалось?
– У меня был план-минимум и план-максимум. План-минимум выполнен – попасть в десятку, потому что десятку награждают, это очень почетно. План-максимум, к сожалению, не получился, но я понимаю из-за чего. Не хватило подготовки. Я же только в апреле узнала, что побегу Comrades, и до последнего не верила. Мне казалось – что-нибудь произойдет и я не полечу. Пока на стартовой линии не оказалась, пока обратный отсчет не начался, не верила, что буду бежать. Поэтому не хватало именно горной подготовки. Но это еще из-за работы, конечно, потому что я не могла уехать куда-либо. Еще было несколько лишних стартов.
Я была наслышана о Comrades, это исторический, очень массовый забег. Было интересно посмотреть, как у меня получится пробежать. Хочу в следующем году тоже участвовать, но уже с нормальной подготовкой, именно с горной.
– Правда ли, что наши трейлраннеры самые сильные? В шоссейных марафонах лучшие, как правило, кенийцы, их не обогнать. А в ультрамарафонах россияне из года в год одни из первых. Митяевы, Александра Морозова.
– В принципе, да, у нас конкурентные бегуны. Перед нами на Comrades кенийки были, и в горку они бежали не очень. С горы спускались хорошо, а в горку – у них мышц как будто не хватает. Они все такие худенькие: на связках, на сухожилиях бегут. Даже вот марафонцев хороших взять, они же скоростные, не на мышцах бегут, а именно на связках, грубо говоря. А горы и трейл – это все-таки про мышцы, то есть чтобы вверх бежать – надо именно сильные мышцы иметь. На связках далеко в горы не убежишь.
– Я смотрю на вас, и вы тоже худенькая.
– Это у меня верх худенький, а низ – совсем нет. Ноги мышечные. Я когда стояла рядом с эфиопками и кенийками, смотрела на свои ноги, на их ноги, и мне казалось, что я вообще прям здоровяк. Разница колоссальная.
Бежала Comrades под нейтральным флагом, но никто об этом не предупреждал
– Вы на Comrades под каким флагом выступали?
– У нас там нейтральный флаг был нарисован. Но зарегистрированы мы были как из России.
– Вы договаривались об этом заранее, что в нейтральном статусе будете выступать?
– Нет, нас никто не спрашивал.
– Просто это же коммерческий старт…
– Ну да, я тоже удивилась. Думала будет хотя бы в трансляции, где подписано кто откуда, наш флаг, но нет. Ну, видимо, так решили организаторы.
– Сколько вы получили по деньгам? Топ-10 же награждают.
– Денег пока нет, но там, по-моему, 310 тысяч рублей без налога.
Сначала нам скинут результаты за допинг-контроль. Деньги, как мне сказали те, кто уже попадал в десятку, будут где-то в октябре. Но с этим тоже сложности, там надо специальную карту делать, чтобы налог был меньше, с ним эти 310 тысяч еще меньше будут.
– Это был ваш первый международный старт?
– Я один раз в 2019 году бежала Амстердамский марафон. За 2:53 пробежала, не очень результат. Там тоже была ошибка – я за неделю до этого еще один марафон бежала. Больше ехала, чтобы посмотреть страну. И в принципе на марафон интересно было попасть.
– В прошлом году вы тоже на какой-то международный старт собирались.
– Это был ультрамарафон в Хорватии – ISTRIA 100 by UTMB. Я хотела там 100 километров бежать. Организаторы предоставили слоты бесплатно, потому что PI хороший (индекс для оценки уровня трейлраннеров – Спортс’’). Я забронировала гостиницу, хотела билеты покупать. Забег должен был быть в апреле. В марте пришло письмо на почту, что русских и белорусов не ждут. И опять мы деньги потеряли за жилье, а там это недешево стоит.
Встает в 5:30, чтобы потренироваться перед основной работой
– Вы состоите в сборной Челябинской области по альпинизму…
– Да, это из-за скайраннинга. И в сборной по ски-альпинизму еще.
– Скайраннинг ближе к альпинизму, чем к легкой атлетике?
– Это ни то, ни другое, вид такой спорный. Это бег, да, но это все – на высоте от 2000 м и выше, и набор [высоты] там обычно хороший. Но нет такого, что со страховкой лазишь.
– А как вы попали в сборную по ски-альпинизму?
– Меня знакомый позвал выступить за нашу область [Челябинскую] на одном из этапов кубка России. Все проходило относительно недалеко от моего поселка, в Магнитогорске, на Банном (горнолыжный курорт – Спортс’’). Я тогда готовилась к ультратрейлу, но заболела и не поехала на старт. Поэтому решила попробовать впервые ски-альпинизм – никогда не стояла на горных лыжах и вообще про этот вид спорта мало что знала, но было интересно попробовать что-то новое.
Выступила на этапе Кубка России и заняла второе место. После этого меня пригласили на Эльбрус выступить за область на чемпионате России. Я согласилась. Там и была моя вторая вертикальная гонка, где я заняла второе место.
– Разве это реально, вот так без подготовки занять второе место?
– Это вертикальная гонка, без спусков, только вверх ехать. Если физуха хорошая, то все реально. Техника подъема только не очень хорошая была.
– Нахождение в сборных дает вам что-то?
– Мне нет. Единственное, в этой поездке на чемпионат России по ски-альпинизму оплачивали проживание и перелет.
– Зачем вы тогда продолжаете там состоять?
– Я туда не специально же записалась. Все, кто входят в тройку призеров на чемпионате России или на этапах Кубка России, автоматически попадают в сборную.
– Давайте поговорим про вашу основную работу. В чем конкретно заключается работа завуча в спортивной школе?
– Документация. Да я все делаю. Рабочий табель, вся методическая работа, проверка журналов, ведение журналов, с персоналом работаю, то есть, с тренерами. Рабочие программы, учебные планы, годовые и так далее… Ой, не хочу про работу (смеется). Много всего приходится делать, на самом деле. Из-за того, что у нас нет секретаря, надо еще и секретарскую работу делать. То есть приказы внутренние и внешние, документация исходящая, письма входящие, обработка. Отчетности очень много. Плюс еще веду сайт нашей школы спортивной.
– Сколько задач!
– И все это бумажное и за компьютером постоянно.
– Вы общаетесь с учениками?
– Да, бывает, конечно. Есть многие, кто подписан на меня, кто в друзья «Вконтакте» добавлены, смотрят, читают посты.
– Что они говорят вам? Мне кажется, вы их вдохновляете, мотивируете.
– «Как можно столько бегать?» (смеется) Многим интересно, да. Некоторые тоже хотят попробовать что-то такое сбегать. У меня же брат мой, двойняшка, работает в школе у нас, тренирует детей и меня тоже.
– Как у вас получается совмещать работу, тренировки и семью?
– Я всегда отшучиваюсь, что у меня нет своих детей, поэтому у меня много времени.
Сидячая работа, как бы это странно ни звучало, – это физически тяжело. Нагрузка идет на поясницу, на спину, на тазобедренный сустав. Хочется движения, чтобы это все разогнать.
Иногда, когда нервяк на работе начинается, а он у нас частенько бывает, выходишь побегать, и все как рукой снимает. После тренировок действительно становится легче. Многие спортсмены-любители, кто у меня тренируются, тоже работают за компьютером, и после бега говорят: «Вот это кайф. Прям сразу жить захотелось».
– Какой у вас примерно распорядок дня? С 8 до 17 часов вы на работе?
– По-разному бывает, зависит от этапа подготовки к соревнованиям. Когда я начинаю набирать объемы, то встаю в 5:30, иду на тренировку, отбегаю обычно 15 километров, быстренько моюсь, кушаю, потом иду на работу к 8:00, работаю, прихожу домой, переодеваюсь, иду бегать. После тренировки прихожу домой, делаю основные дела по работе и прочее, ложусь спать. А когда нет нагрузки по объему, то просто встаю в 7:00, собираюсь на работу, вечером бегаю и делаю основные дела.
– Комфортно вставать так рано?
– На самом деле, мне очень тяжело. Я себя заставляю, я вообще не ранняя пташка. Сейчас у меня отпуск и могу проснуться в 10–11. Причем я могу спать по 9–10 часов, но когда у меня уже нагрузка такая, приходится в 5:30 вставать. Я себя заставляю.
Первый километр просыпаюсь, еще глаза открываю. Понимаю, что если я не выйду на эту тренировку, то не будет нужного объема. Потом, когда прихожу на работу, после бега тоже немножко заряд чувствуется. Хотя к 12-ти, бывает, залипаю. Спать хочется.
– Как выработать такую дисциплину?
– Мне кажется, это годами уже выработано, потому что уже не первый год бегаю. Мне нравится бегать, и это самое главное. Причем неважно, какой будет бег и какой темп, в какое время года: зимой, летом или весной. В дождь, во вьюгу, в −30, без разницы. Единственное, в +30 тяжело бегать. Мне проще в −30 пробежать, чем в +30. Я зимой себя очень комфортно чувствую.
– Вы утром только большие объемы делаете, по 15 километров?
– Для меня это немного. Уже привычно. Я даже ради десятки не пойду – дольше одеваться, особенно зимой. А вечером по-разному, бывает 15, 20, иногда 30 километров, тоже от тренировок зависит. Соответственно, интенсивность тоже разная.
– Каждый день?
– Нет, у меня в понедельник отдых. У меня в понедельник на работе очень сильный загруз обычно бывает, и поэтому этот день – самый «комфортный» для отдыха.
– У вас бывает вообще свободное от тренировок и работы время?
– Да, в зимний период и осенний, когда межсезонье. Это прям вообще кайф. Уже поменьше бегаю. Тренировок практически нет. Я начинаю читать, гулять. Делать то, что обычно не могу себе позволить.
Ультрамарафоны – «маленькая жизнь» и способ увидеть, кто ты на самом деле
– Почему вы вообще бегаете ультрадистанции? Почему нельзя было остановиться на марафоне?
– Все, кто бегают ультрамарафоны, говорят, что это маленькая жизнь. Я с этим согласна. Где-то после 6 часов бега начинаешь себя видеть полностью – кто ты на самом деле. Все начинается с внутреннего разговора с самим собой. На финише испытываешь эмоции именно от преодоления. От марафона у меня нет такого. Эмоциональный фон после ультрамарафонов повышен, независимо от того, как финишируешь. Есть ощущение огромного счастья.
Поэтому мне хочется попробовать что-нибудь еще более длинное. Наподобие суточного [забега].
– О чем вы думаете, когда бежите такие длинные дистанции?
– Сначала думаю про текущее состояние, про питание. Такие технические моменты. А затем начинаются мысли о бытие, о себе, о жизни в целом. Это может быть даже что-то не спортивное, а личное. Какие-то моменты иногда вспоминаю. Иногда думаю: зачем мне это все? Но даже когда тяжело, все равно получаю удовольствие, как бы это странно не звучало. Это преодоление себя, того, что я могу, и это ощущение мне нравится.
– Будто психотерапия.
– Да-да, есть такое. Серьезно. Как будто у психолога побывал.
– Зачем вообще так страдать? Я читала ваши заметки. То живот прихватит, то спазм диафрагмы, то ногу ударите.
– В такие моменты я чувствую, что я живу. Именно живу полноценно, и как будто это дополняет мою жизнь.
Я часто думаю: если бы не спорт, то что? Ну, хожу на работу, ну, работаю. Можно куда-нибудь поехать отдохнуть или еще что-то в этом роде, но все равно я не могу сидеть на месте. Мне этого на работе хватает.
Все остальное время хочется двигаться. Даже вдохновлять людей. Если замотивирую и кто-то встанет с дивана, то я буду очень рада этому. Потому что жить на диване можно всегда успеть. Двигаться и ощущать жизнь в активности – в этом и есть кайф.
У меня много знакомых, кто сидел на диване с пивом, курили, а потом начали бегать.
Если физическую нагрузку давать грамотно, то как ни крути, это продлевает жизнь. Я же не говорю, что, все, погнали, бегайте ультры и суточные. Я имею в виду активность для здоровья и организма.
– Ультрамарафоны – эта история вообще про здоровье?
– Если с грамотным подходом, то вполне. Подходить к ультрамарафону надо с нужной нагрузкой и подготовкой. Важны правильное восстановление, питание, режим.
– Если я с нуля хочу пробежать ультру, что мне для этого надо делать?
– Начать тренироваться, но, естественно, не за год, а то это издевательство над собой получится. Сначала нужно сбегать с малого (начинать с маленьких дистанций – Спортс’’), а если прям совсем с нуля, то начинать бег нужно через ходьбу.
Нужно обязательно часы и пульсометр купить, чтобы пульс контролировать. Можно тренера найти.
Истязать себя сразу какими-то десятикилометровыми пробежками и сумасшедшим пульсом – я это вообще не приветствую.
– Через сколько лет можно ультрамарафон пробежать?
– Это индивидуально. Зависит еще от того, какое детство было, была ли какая-то база, была ли активность у человека – в этом случае ультру можно будет сбегать быстрее.
Несмотря на объемы тренировок и высокие результаты на соревнованиях, не считает себя профессиональной спортсменкой
– Какой вообще у вас был самый сложный забег?
– Это был старт Анапа Pro Trail, где я бежала 70 километров. Я была не готова, просто спонтанно зарегистрировалась на трейл, уже межсезонье было.
У меня тогда самый большой объем был 50 километров (тренировочный объем в неделю – Спортс’’) – это очень мало для того, чтобы бежать 70 километров. Но я решилась, побежала, и где-то на последних 13 километрах «капнула». Это значит, что все, организм больше ничего не может. Я последние 13 километров чуть ли не пешком шла. Был очень сильный дождь и ветер с моря дул. Было холодно, я не могла есть нормально, питание не шло. Тошнило, хотелось сойти, физически и морально было очень тяжело.
Не знаю, как добежала, почти пешком дошла. Хотела в кустах полежать, но сходить было просто некуда, пришлось поэтому добираться до финиша. Еще выиграть умудрилась, так как первые 50 километров хорошо бежала, по темпу. Этот старт я очень сильно запомнила и решила, что никогда не нужно бежать, неважно какой старт, без подготовки. Прибежала вся бледная, с синими губами. Очень плохо было.
– «Капнуть» – это про физическое состояние?
– Да, когда сахар упал, голова мутнеет, мозг уже не соображает, тело как будто не хочет движения, трясет. То есть как будто голодный.
– Вы упоминали PI – performance index. Что это вообще такое для трейлраннера? Какие преимущества дает?
– Это как уровень спортсмена, грубо говоря. Есть много критериев, по которым начисляются баллы. Скорость, темп, по-моему, даже погоду учитывают, расстояние, набор высоты (баллы начисляются после каждого соревнования с поправкой на условия гонки – Спортс’’).
За счет этого индекса можно посмотреть, кто как примерно бежит. Также можно на многие старты, особенно европейские, зарегистрироваться бесплатно. Либо с 50% скидкой. У нас в России есть тоже старты, где за счет высокого индекса можно бесплатно получить слот.
– Какие российские старты дают бесплатный слот за высокий PI?
– Например, Golden Ring Ultra Trail в Суздале (старт, который Антонина выиграла в июле в четвертый раз – Спортс’’). Это самый массовый ультрамарафон в России. У этих организаторов – Running Heroes Russia – прописаны условия в положении, что при хорошем индексе они либо 50% скидку дают, либо без оплаты предоставляют слот.
– Вы год назад говорили, что бег для вас – это хобби. Но ваш PI – 737, а у профессиональной атлетки Екатерины Митяевой – 774.
– У нас же много в России таких, кто бегает и при этом работает, и на хорошем спортивном уровне. Это, мне кажется, уже нормально. В Европе это обычная практика. Многие марафонцы очень быстро бегут, при этом у них и работа, и семья, и дети.
Детство с тремя братьями помогло воспитать боевой характер
– Вы не думаете посвятить себя полностью бегу?
– Мне кажется, у меня пока такой жизненный баланс между работой и бегом. Пока все устраивает. Как надоест, так может быть.
– У вас сейчас самый пик формы?
– По сути да. Начинается вот. Хотя, в принципе, ультрамарафоны можно бегать и в 40 лет, причем конкурентно, и в 45. Например, если Comrades взять, там были бегуны, которые попали в десятку, кому по 40-43 года.
– Видела, что вы на одной из гонок заняли пятое место в абсолюте и обогнали многих мужчин. Каково это?
– Какая разница, мужчина или женщина. Я с мужчинами точно не соревнуюсь.
– А женщин хочется обгонять?
– С женщинами интересно соревноваться, конечно, это уже отдельная тема. Это добавляет интереса, азарта и в какой-то степени заставляет тренироваться, выходить в 5:30 утра.
Конечно, еще хочется быть быстрее, чем вчера. То есть сама с собой тоже люблю посоревноваться.
– Ваш такой боевой характер может быть из-за того, что вы росли с тремя братьями?
– Да, однозначно, 100%. Мама у нас была «ух», с ней не расслабишься.
Мы постоянно с братьями в футбол играли вместе. Они с друзьями звали меня, и я соглашалась. Часто было такое, что в футбол играем, и я одна из девочек. Причем они никогда не жалели меня, всегда на равных играли, и мне это нравилось.
– Вместо кукол – футбол с мальчишками?
– Да. Футбол, догонялки, пряталки. Всякие, обязательно активные, игры.
– Брат Петр называет вас в комментариях братом.
– Это у нас свои шуточки. Он мне все время говорит, что у него должен был брат родиться, а не сестра.
– Петр – ваш тренер. Какой он с вами на тренировках?
– Ой, он когда начинал, вообще очень суровый был, жесткий тренер, но я очень благодарна ему за это. Он сделал меня такой, что я ничего не боюсь: ни соревнований, ни бега, ни стартов.
– А в чем он был жестким?
– Не щадил и морально тоже воспитывал. С меня спрос был огромный. Но я рада. Есть те, кого пряником нужно тренировать, а кого-то – кнутом. Мне кнутом помогло.
Например, мы пришли на тренировку, где нужно было сбегать пять раз по тысяче [метров], и после этого трешку (3 км – Спортс’’) по личке. Говорю: я не смогу. А он: «В смысле ты не сможешь?» В общем, я бегала эти тысячи до тех пор, пока мне там плохо не стало. Начался сильный дождь на стадионе, все начали расходиться, а мы еще пошли прыгать по лесенкам. Прыгаю, скачу. Петя подходит: «Что ты там говорила, не можешь? Все ты можешь».
С тех пор я не говорю «не могу», «не получается». Сейчас он меня уже не воспитывает, я сама знаю, что к чему. Напишет тренировку, я пойду и сделаю без проблем. Даже не буду спрашивать, зачем и почему.
– Мне кажется, такое часто происходит, когда тренируешь или учишь близких – с них спрос больше.
– Я тоже это замечала у знакомых, что нет поблажек, с родственниками более сурово и жестко.
– Вы с Петром часто стартуете вместе. Помогает ли вам это преодолевать дистанцию, зная, что ваш близкий тоже на старте?
– Это скорее больше я переживаю. Поэтому иногда не то, что мешает, но отвлекает. Я могу бежать и думать, как там бежит Петя. Прибегаю на финиш и спрашиваю: ну как он? Каким стал? То есть про него сразу первый вопрос.
Думаю, он тоже переживает. Просто не всегда открыто это показывает.
– Многие профессиональные спортсмены бегают в сезон по 2-3 марафона, а у вас очень много стартов. Кто решает, как часто вы будете стартовать?
– Вместе. Но я и не профессиональная [бегунья], поэтому могу стартовать сколько захочу. И я не все старты бегу на все 100%, выжимая себя.
– Вы не считаете себя профессиональным спортсменом?
– Профессиональные спортсмены не работают, начнем с этого. Они живут на сборах, тренируются, у них все подчинено спорту. А я не была на сборах и работаю как большинство любителей. Просто бегаю с более-менее хорошим результатом.
Я бы не стартовала так часто, если бы была профи. Плюс если бы я была нормальным, адекватным профи, я бы бежала либо асфальтовые марафоны, либо трейлы, либо скайраннинг-гонки – что-нибудь одно. У меня же все вперемешку, винегрет такой хороший получается.
Я бегу, потому что мне нравится. Что хочу, то и бегу, вот и все. Слава богу, меня никто не заставляет бежать что-либо конкретное.
– То есть вы что-то между профессионалом и любителем?
– Ну да, такая прослойка непонятная. Меня постоянно спрашивают, к кому меня относить, и я не знаю, если честно. Я любитель именно от слова «люблю». Если бы не любила, я бы и не бегала.
– Но ведь наслаждаться бегом можно и с менее высокими результатами?
– Я не считаю, что бегаю много (смеется). Мне нравятся мои нагрузки, нравится участвовать в соревнованиях, их атмосфера, адреналин.
– Какие у вас вообще планы?
– Бежать, пока хочется – любой старт, который мне понравится. Вот будет горный трейл в Кейптауне в ноябре. Слот мне уже организаторы бесплатно предоставили, как раз из-за хорошего PI. Скоро буду билеты покупать. Сто километров хочу сбегать.
Россиянка выиграла сложнейший в мире забег – 90 км по пустыне с препятствиями. Мы с ней поговорили
«За час до финиша была галлюцинация». Каково проплыть 76 км за сутки
Фото: vk.com/tonyara93; comrades.com
Такой кайф всегда читать про любителей!
Спасибо за статью, а Антонина 🔥🔥🔥
Лёгких ног 🙌🏻☀️
Тоже мечтаю куда-нибудь подлиннее затисаться, но пока и с марафоном еле получается. Видимо объём надо наращивать.