Результаты трейлового забега Vottovaara Mountain Race 2024

8 сентября на горе Воттоваара в Республике Карелии прошли трейловые забеги от команды Running Heroes Russia.

Участники соревновались на следующих дистанциях:

Vottovaara Mountain Race 100 миль (160,9 км) с набором высоты 2000 м.

50 миль (80,4 км) с набором высоты 1000 м.

55 км с набором высоты 700 м.

Votto Lake Extreme Breakout 40 км с заплывом в озере Воттозеро.

Победителем ультрамарафонской дистанции 100 миль стал спортсмен из Мурманской области Александр Шестеров.

Результаты победителей и призеров:

100 миль, мужчины

Александр Шестеров – 17:53:06 Димитрий Романюк – 17:53:09 Илья Васильев – 17:55:53

100 миль, женщины

Елена Нечаева – 20:14:56 Екатерина Трубина – 21:45:34 Надия Адельшина – 23:19:48

50 миль, мужчины

Алексей Макалюкин – 6:27:35 Виталий Евстратьев – 7:11 Александр Фирсов – 7:19:28

50 миль, женщины

Светлана Умнякова – 8:24:21 Анна Сухих – 8:26:03 Ирина Макарова – 8:37:08

55 км, мужчины

Владислав Левин – 3:59:28 Станислав Маев – 4:08:33 Денис Глазунов – 4:18:26

55 км, женщины

Антонина Юшина – 4:21:18 Анастасия Шишкина – 4:40:50 Юлия Дубовик – 4:45:02

40 км, мужчины

Антон Нестеренко – 4:09:54 Алексей Шилов – 4:24:32 Александр Борзунов – 4:29:11

40 км, женщины

Любовь Лобзенко – 5:10:03 Анастасия Кабенина – 5:16:58 Таисия Буравцова – 5:33:01

14 км, мужчины

Алексей Гончаренко – 52:38 Геннадий Галямов – 53:38 Алексей Киселев – 53:54

14 км, женщины

Светлана Плицевая – 1:04:36 Эльмира Тагиева – 1:08:19 Вера Сенюта – 1:08:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .