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Результаты трейлового забега Vottovaara Mountain Race 2024

8 сентября на горе Воттоваара в Республике Карелии прошли трейловые забеги от команды Running Heroes Russia. 

Участники соревновались на следующих дистанциях:

  • Vottovaara Mountain Race 100 миль (160,9 км) с набором высоты 2000 м. 

  • 50 миль (80,4 км) с набором высоты 1000 м.

  • 55 км с набором высоты 700 м.

  • Votto Lake Extreme Breakout 40 км с заплывом в озере Воттозеро.

Победителем ультрамарафонской дистанции 100 миль стал спортсмен из Мурманской области Александр Шестеров.

Результаты победителей и призеров:

100 миль, мужчины

  1. Александр Шестеров – 17:53:06

  2. Димитрий Романюк – 17:53:09

  3. Илья Васильев – 17:55:53

100 миль, женщины

  1. Елена Нечаева – 20:14:56

  2. Екатерина Трубина – 21:45:34

  3. Надия Адельшина – 23:19:48

50 миль, мужчины

  1. Алексей Макалюкин – 6:27:35

  2. Виталий Евстратьев – 7:11

  3. Александр Фирсов – 7:19:28

50 миль, женщины

  1. Светлана Умнякова – 8:24:21

  2. Анна Сухих – 8:26:03

  3. Ирина Макарова – 8:37:08

55 км, мужчины

  1. Владислав Левин – 3:59:28

  2. Станислав Маев – 4:08:33

  3. Денис Глазунов – 4:18:26

55 км, женщины

  1. Антонина Юшина – 4:21:18

  2. Анастасия Шишкина – 4:40:50

  3. Юлия Дубовик – 4:45:02

40 км, мужчины

  1. Антон Нестеренко – 4:09:54

  2. Алексей Шилов – 4:24:32

  3. Александр Борзунов – 4:29:11

40 км, женщины

  1. Любовь Лобзенко – 5:10:03

  2. Анастасия Кабенина – 5:16:58

  3. Таисия Буравцова – 5:33:01

14 км, мужчины

  1. Алексей Гончаренко – 52:38

  2. Геннадий Галямов – 53:38

  3. Алексей Киселев – 53:54

14 км, женщины

  1. Светлана Плицевая – 1:04:36

  2. Эльмира Тагиева – 1:08:19

  3. Вера Сенюта – 1:08:34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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