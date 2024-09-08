Результаты трейлового забега Vottovaara Mountain Race 2024
8 сентября на горе Воттоваара в Республике Карелии прошли трейловые забеги от команды Running Heroes Russia.
Участники соревновались на следующих дистанциях:
Vottovaara Mountain Race 100 миль (160,9 км) с набором высоты 2000 м.
50 миль (80,4 км) с набором высоты 1000 м.
55 км с набором высоты 700 м.
Votto Lake Extreme Breakout 40 км с заплывом в озере Воттозеро.
Победителем ультрамарафонской дистанции 100 миль стал спортсмен из Мурманской области Александр Шестеров.
Результаты победителей и призеров:
100 миль, мужчины
Александр Шестеров – 17:53:06
Димитрий Романюк – 17:53:09
Илья Васильев – 17:55:53
100 миль, женщины
Елена Нечаева – 20:14:56
Екатерина Трубина – 21:45:34
Надия Адельшина – 23:19:48
50 миль, мужчины
Алексей Макалюкин – 6:27:35
Виталий Евстратьев – 7:11
Александр Фирсов – 7:19:28
50 миль, женщины
Светлана Умнякова – 8:24:21
Анна Сухих – 8:26:03
Ирина Макарова – 8:37:08
55 км, мужчины
Владислав Левин – 3:59:28
Станислав Маев – 4:08:33
Денис Глазунов – 4:18:26
55 км, женщины
Антонина Юшина – 4:21:18
Анастасия Шишкина – 4:40:50
Юлия Дубовик – 4:45:02
40 км, мужчины
Антон Нестеренко – 4:09:54
Алексей Шилов – 4:24:32
Александр Борзунов – 4:29:11
40 км, женщины
Любовь Лобзенко – 5:10:03
Анастасия Кабенина – 5:16:58
Таисия Буравцова – 5:33:01
14 км, мужчины
Алексей Гончаренко – 52:38
Геннадий Галямов – 53:38
Алексей Киселев – 53:54
14 км, женщины
Светлана Плицевая – 1:04:36
Эльмира Тагиева – 1:08:19
Вера Сенюта – 1:08:34
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
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