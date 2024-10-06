Результаты полумарафона «Жемчужина Золотого кольца», прошедшего в Суздале 6 октября

6 октября в Суздале (Владимирская область) прошел полумарафон «Жемчужина Золотого кольца». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 3 км. Маршрут прошел по центральным улицам мимо монастырей, церквей и древнейшего сооружения в городе – Суздальского кремля.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Юрий Котов – 1:10:03 Дмитрий Шунин – 1:10:43 Алексей Сабунин – 1:14:31

21,1 км, женщины

Гелла Хлыщ – 1:18:41 Юлия Щукина – 1:28:27 Юлия Малинская – 1:34:59

10 км, мужчины

Виктор Калашников – 34:23 Иван Давыдов – 34:30 Денис Бедненко – 34:56

10 км, женщины

Екатерина Кошкина – 39:09 Мария Сереветникова – 42:25 Елена Карпова – 43:50

3 км, мужчины

Виктор Богатырев – 10:57 Александр Федоров – 11:03 Иван Бушинский – 11:03

3 км, женщины

Виктория Теребейчик – 12:02 Екатерина Погремушкин – 12:04 Екатерина Кузнецова – 12:24

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace . Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images .