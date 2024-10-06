Результаты полумарафона «Жемчужина Золотого кольца», прошедшего в Суздале 6 октября
6 октября в Суздале (Владимирская область) прошел полумарафон «Жемчужина Золотого кольца». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 3 км. Маршрут прошел по центральным улицам мимо монастырей, церквей и древнейшего сооружения в городе – Суздальского кремля.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Юрий Котов – 1:10:03
Дмитрий Шунин – 1:10:43
Алексей Сабунин – 1:14:31
21,1 км, женщины
Гелла Хлыщ – 1:18:41
Юлия Щукина – 1:28:27
Юлия Малинская – 1:34:59
10 км, мужчины
Виктор Калашников – 34:23
Иван Давыдов – 34:30
Денис Бедненко – 34:56
10 км, женщины
Екатерина Кошкина – 39:09
Мария Сереветникова – 42:25
Елена Карпова – 43:50
3 км, мужчины
Виктор Богатырев – 10:57
Александр Федоров – 11:03
Иван Бушинский – 11:03
3 км, женщины
Виктория Теребейчик – 12:02
Екатерина Погремушкин – 12:04
Екатерина Кузнецова – 12:24
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images.
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