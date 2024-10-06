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Результаты Осеннего Павловского забега 2024

1 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun на дистанциях 3, 10 и 21,1 км. Трасса была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Георгий Смокотин – 1:11:07

  2. Михаил Кувшинников – 1:21:10

  3. Александр Сторожев – 1:24:23

21,1 км, женщины

  1. Анастасия Захарова – 1:33:19

  2. Александра Белова – 1:35:28

  3. Наталья Сомова – 1:36:28

10 км, мужчины

  1. Игорь Андреев – 31:14

  2. Олег Бабчин – 33:45

  3. Андрей Карпин – 33:51

10 км, женщины

  1. Любовь Дубровская – 38:57

  2. Ольга Ницина – 39:31

  3. Анна Титова – 40:22

3 км, мужчины

  1. Евгений Бурсевич – 9:41

  2. Владимир Ежов – 9:56

  3. Михаил Дуркин – 10:07

3 км, женщины

  1. Алиса Кубышкина – 11:31

  2. Екатерина Резник – 11:35

  3. Анна Мерзлякова – 12:27

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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