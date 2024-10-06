Результаты Осеннего Павловского забега 2024
1 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun на дистанциях 3, 10 и 21,1 км. Трасса была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Георгий Смокотин – 1:11:07
Михаил Кувшинников – 1:21:10
Александр Сторожев – 1:24:23
21,1 км, женщины
Анастасия Захарова – 1:33:19
Александра Белова – 1:35:28
Наталья Сомова – 1:36:28
10 км, мужчины
Игорь Андреев – 31:14
Олег Бабчин – 33:45
Андрей Карпин – 33:51
10 км, женщины
Любовь Дубровская – 38:57
Ольга Ницина – 39:31
Анна Титова – 40:22
3 км, мужчины
Евгений Бурсевич – 9:41
Владимир Ежов – 9:56
Михаил Дуркин – 10:07
3 км, женщины
Алиса Кубышкина – 11:31
Екатерина Резник – 11:35
Анна Мерзлякова – 12:27
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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