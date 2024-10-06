Результаты Осеннего Павловского забега 2024

1 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun на дистанциях 3, 10 и 21,1 км. Трасса была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Георгий Смокотин – 1:11:07 Михаил Кувшинников – 1:21:10 Александр Сторожев – 1:24:23

21,1 км, женщины

Анастасия Захарова – 1:33:19 Александра Белова – 1:35:28 Наталья Сомова – 1:36:28

10 км, мужчины

Игорь Андреев – 31:14 Олег Бабчин – 33:45 Андрей Карпин – 33:51

10 км, женщины

Любовь Дубровская – 38:57 Ольга Ницина – 39:31 Анна Титова – 40:22

3 км, мужчины

Евгений Бурсевич – 9:41 Владимир Ежов – 9:56 Михаил Дуркин – 10:07

3 км, женщины

Алиса Кубышкина – 11:31 Екатерина Резник – 11:35 Анна Мерзлякова – 12:27

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .