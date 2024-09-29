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Результаты забега «Кросс в Петергофе» 2024

29 сентября в в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе». Участники соревновались по грунтовым дорожкам Александрийского парка на дистанциях 4, 8 и 12 км.

Победителем дистанции 12 км стал Денис Васильев (чемпион России в эстафете) и Любовь Дубровская (многократная чемпионка России по легкой атлетике).

Результаты победителей и призеров:

12 км, мужчины

  1. Денис Васильев – 39:14

  2. Артем Кичапин – 39:26

  3. Владимир Овчинников – 39:33

12 км, женщины

  1. Любовь Дубровская – 43:53

  2. Ольга Федотова – 45:32

  3. Надежда Терещенкова – 48:00

8 км, мужчины

  1. Антон Иванов – 26:33

  2. Юрий Куприн – 26:40

  3. Владимир Репин – 27:36

8 км, женщины

  1. Дарья Белоусова – 30:12

  2. Валентина Жданова – 31:05

  3. Оксана Шевченко – 32:43

4 км, мужчины

  1. Олег Селиванов – 13:25

  2. Максим Гришин – 14:41

  3. Матвей Артамонов – 14:42

4 км, женщины

  1. Наталья Шушкет – 18:33

  2. Яна Егорова – 19:18

  3. Юлия Рябинина – 19:49

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
любительский спорт
Бег
Забег
Календарь стартов
Любовь Дубровская
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