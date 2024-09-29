Результаты забега «Кросс в Петергофе» 2024

29 сентября в в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе». Участники соревновались по грунтовым дорожкам Александрийского парка на дистанциях 4, 8 и 12 км.

Победителем дистанции 12 км стал Денис Васильев (чемпион России в эстафете) и Любовь Дубровская (многократная чемпионка России по легкой атлетике).

Результаты победителей и призеров:

12 км, мужчины

Денис Васильев – 39:14 Артем Кичапин – 39:26 Владимир Овчинников – 39:33

12 км, женщины

Любовь Дубровская – 43:53 Ольга Федотова – 45:32 Надежда Терещенкова – 48:00

8 км, мужчины

Антон Иванов – 26:33 Юрий Куприн – 26:40 Владимир Репин – 27:36

8 км, женщины

Дарья Белоусова – 30:12 Валентина Жданова – 31:05 Оксана Шевченко – 32:43

4 км, мужчины

Олег Селиванов – 13:25 Максим Гришин – 14:41 Матвей Артамонов – 14:42

4 км, женщины

Наталья Шушкет – 18:33 Яна Егорова – 19:18 Юлия Рябинина – 19:49

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .