Результаты забега «Кросс в Петергофе» 2024
29 сентября в в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе». Участники соревновались по грунтовым дорожкам Александрийского парка на дистанциях 4, 8 и 12 км.
Победителем дистанции 12 км стал Денис Васильев (чемпион России в эстафете) и Любовь Дубровская (многократная чемпионка России по легкой атлетике).
Результаты победителей и призеров:
12 км, мужчины
Денис Васильев – 39:14
Артем Кичапин – 39:26
Владимир Овчинников – 39:33
12 км, женщины
Любовь Дубровская – 43:53
Ольга Федотова – 45:32
Надежда Терещенкова – 48:00
8 км, мужчины
Антон Иванов – 26:33
Юрий Куприн – 26:40
Владимир Репин – 27:36
8 км, женщины
Дарья Белоусова – 30:12
Валентина Жданова – 31:05
Оксана Шевченко – 32:43
4 км, мужчины
Олег Селиванов – 13:25
Максим Гришин – 14:41
Матвей Артамонов – 14:42
4 км, женщины
Наталья Шушкет – 18:33
Яна Егорова – 19:18
Юлия Рябинина – 19:49
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий