В Уфе пройдет туристический забег «РУТС». Старт пройдет 20 октября

20 октября в Уфе пройдет забег «РУТС». Фишка старта в том, что это знакомство с городом в комфортном для бегуна темпе, не на результат. Для каждого города записывается аудиоэкскурсия, которую участники могут послушать во время забега.

Для участников доступны две дистанции: 5 и 10 км. Маршруты накладываются друг на друга, и участники могут выбрать дистанцию на перекрестке.

Участники будут бежать по исторической части Уфы, увидят самый высокий монумент в Европе – памятник Салавату Юлаеву, бросят монетку в фонтан «Семь девушек» и попробуют башкирские деликатесы.

Стоимость слота на дистанциях 5 и 10 км составляет 1500 рублей. С 26 сентября цена повысится и составит 1700 рублей за слот.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .