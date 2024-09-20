В Уфе пройдет туристический забег «РУТС». Старт пройдет 20 октября
20 октября в Уфе пройдет забег «РУТС». Фишка старта в том, что это знакомство с городом в комфортном для бегуна темпе, не на результат. Для каждого города записывается аудиоэкскурсия, которую участники могут послушать во время забега.
Для участников доступны две дистанции: 5 и 10 км. Маршруты накладываются друг на друга, и участники могут выбрать дистанцию на перекрестке.
Участники будут бежать по исторической части Уфы, увидят самый высокий монумент в Европе – памятник Салавату Юлаеву, бросят монетку в фонтан «Семь девушек» и попробуют башкирские деликатесы.
Стоимость слота на дистанциях 5 и 10 км составляет 1500 рублей. С 26 сентября цена повысится и составит 1700 рублей за слот.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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