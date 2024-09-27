Организаторы Московского марафона выплатят 3 000 000 рублей тому, кто побьет рекорд России на дистанции 42,2 км
12 и 13 октября пройдет Московский марафон. Забеги пройдут по центру столицы на дистанциях 10 и 42,2 км.
Организаторы «Беговое сообщество» сообщили о том, что выплатят 3 000 000 рублей тому, кто побьет рекорд России на марафонской дистанции. Мужской рекорд принадлежит Алексею Соколову, атлет пробежал Дублинский марафон в 2007 году за 2 часа 9 минут и 7 секунд, женский – Галине Богомоловой (2:20:47), спортсменка установила его на Чикагском марафоне в 2006 году.
Рекорд Московского марафона у мужчин держится с 2016 года, атлет Артем Алексеев пробежал марафонскую дистанцию за 2:13:40. У женщин рекорд не обновлялся 4 года – в 2020 году Сардана Трофимова преодолела дистанцию за 2:28:02.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Московский марафон
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