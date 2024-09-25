ZELRUN объявили об отмене «Пивной мили». Забег должен был пройти 5 октября
5 октября в Зеленограде (Москва) должен был пройти забег «Пивная миля», но ZELRUN сообщили об отмене старта. В телеграм-канале организаторы сообщают: «Мы не смогли найти партнёров для организации забега, а повышать стоимость слотов, чтобы закрыть вопрос финансирования, мы не хотим».
Забег состоится весной 2025-го года, за открытием регистрации можно следить в телеграм-канале организаторов.
«Пивная миля» – один из самых популярных забегов команды ZELRUN. Участники бегут одну милю и перед каждым кругом (всего их четыре) выпивают банку пива.
Канадские студенты в 80-х совместили легкую атлетику и пиво. Так родилась пивная миля – забег со своими правилами, рекордами и чемпионатом мира
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: ZELRUN
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