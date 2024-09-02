Открылась регистрация на «Крылатский трейл». Забег пройдет 27 октября
27 октября в парке «Крылатские холмы» (Москва) пройдет трейловый забег от организаторов «Беговое сообщество». Участникам доступны две дистанции: 4 и 8 км.
Стоимость слота составляет 2000 рублей. Также, при наличии свободных мест, можно будет зарегистрироваться накануне старта, с 24 по 26 октября, стоимость составит 3000 рублей.
Зарегистрироваться можно на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
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