Открылась регистрация на «Крылатский трейл». Забег пройдет 27 октября

27 октября в парке «Крылатские холмы» (Москва) пройдет трейловый забег от организаторов «Беговое сообщество». Участникам доступны две дистанции: 4 и 8 км.

Стоимость слота составляет 2000 рублей. Также, при наличии свободных мест, можно будет зарегистрироваться накануне старта, с 24 по 26 октября, стоимость составит 3000 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора .