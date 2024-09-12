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В Москве пройдет «Добрый забег». Благотворительный старт состоится 29 сентября

29 сентября в парке Победы на Поклонной горе пройдет благотворительный «Добрый забег». Деньги, вырученные со старта, пойдут на поддержку детей-сирот и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участники будут соревноваться на дистанциях 10 км (от 16 лет), 5 и 2 км (от 14 лет). Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафетной команды (4 человека бегут по 5 км). Для детей доступны дистанции 1 км (от 7 до 13 лет) и 500 м (до 6 лет).

Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 2500 рублей, на дистанциях 5 и 2 км – 2000 рублей, на дистанции 1 км – 1300 рублей. Стоимость участия для эстафетной команды составляет 24 000 рублей. 

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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