В Москве пройдет «Добрый забег». Благотворительный старт состоится 29 сентября
29 сентября в парке Победы на Поклонной горе пройдет благотворительный «Добрый забег». Деньги, вырученные со старта, пойдут на поддержку детей-сирот и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Участники будут соревноваться на дистанциях 10 км (от 16 лет), 5 и 2 км (от 14 лет). Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафетной команды (4 человека бегут по 5 км). Для детей доступны дистанции 1 км (от 7 до 13 лет) и 500 м (до 6 лет).
Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 2500 рублей, на дистанциях 5 и 2 км – 2000 рублей, на дистанции 1 км – 1300 рублей. Стоимость участия для эстафетной команды составляет 24 000 рублей.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости